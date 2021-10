Réchauffement climatique : la forêt de Haute-Saône souffre des aléas climatiques à répétition

Nous avons rendez-vous avec des agents de l'ONF dans la forêt près de Lure. La première chose que nous demande de regarder Eike Wilmsmeier, le directeur de l'agence Nord Franche Comté de l'ONF, c'est le ciel. Effectivement, on peut voir un beau ciel bleu. Mais normalement dans la forêt le ciel n'est pas visible, il est caché par les branches et les feuilles des arbres. Nos yeux redescendent alors et nous apercevons effectivement des branches, mais sans aucune feuille. Nous sommes face à des hêtres morts, ils sont disséminés dans la forêt. Tous les arbres ne sont pas touchés de la même façon au même endroit.

Plus bas sur le tronc de cet arbre, nous pouvons voir un point à la peinture rose, c'est un marquage de l'ONF, cela veut dire que cet arbre devra être abattu.

Un arbre marqué par l'ONF pour être abattu, car touché par les sécheresses successives. © Radio France - Jean-François Fernandez

Les sécheresses à répétition

Les dépérissements d'arbres sur la forêt de Haute-Saône s'observent depuis quelques années. Les agents de l'ONF les ont vu apparaître principalement à partir de l'année 2018 , qui est la première année où il y a eu une sécheresse significative, puis il y a eu deux années de sécheresse également significatives 2019 et 2020.

Marc Jacquet, responsable du centre Territoire de Lure l'ONF Nord Franche-Comté explique :

"Certains arbres ont été impactés de par leur faiblesse en la matière, c'est à dire qu'ils sont plus sensibles que d'autres à la chaleur et à la sécheresse".

Ce sont ces arbres là qui ont été touchés en premier, tout d'abord les épicéas qui ont été fortement attaqués par le scolyte, qui est un insecte qui se développe encore plus vite avec des chaleurs importantes en été. "Ensuite, on a eu le hêtre qui lui a succédé sur certains territoires, là où les sols étaient relativement peu profonds, avec des réserves en eau plus faibles, ce qui est assez logique. Et en fait, ces dépérissement se poursuivent selon le caractère de certaines essences, notamment le hêtre, le chêne et le sapin, avec des effets retard. C'est à dire que malgré l'été relativement pluvieux que nous avons eu cette année en 2021, les dépérissements se poursuivent sur ces essences qui sont un effet retard, comme le sapin et le hêtre et le chêne".

L'explication est simple, ces espèces n'ont pas pu accumuler suffisamment de réserves ces dernières années, lors des sécheresses, pour subvenir à leurs besoins en hiver et lors des printemps pour refaire leurs feuilles. Des arbres affaiblis auraient pu survivre, mais la succession de fortes chaleurs l'été leur a été fatale.

La hausse des températures

Depuis la fin des année 80, Pour aller plus loins, enregistre une hausse des températures moyennes en France, +2 degrés en 2020, les arbres ne le supportent pas.

Hausse des températures en Franche-Comté depuis 1900 - Météo France

Sur ce graphique de météo France, on constate que depuis la fin des années 80 il y a eu une accélération de la hausse des températures. Jusqu'à présent il y avait des hausses, mais compensées par des baisses. Depuis ce pic de fin des années 80, il n'y a plus de retour en arrière, les températures grimpent inexorablement.

On joue le rôle de pompiers à gérer l'urgence

Le métier de forestier a totalement été bouleversé depuis ces dernières années. Il faut savoir que la durée de vie d'un arbre est d'environ cent ans. Depuis des décennies les forestiers avaient l'habitude de travailler sur le long terme, pour le futur. Ils plantaient des arbres qu'ils ne voyaient jamais au moment de leur coupe. Le travail de forestier était réglé, avec par exemple des coupes au moment où la sève est descendue, le reste de la saison était consacré à d'autres activités.

Depuis les premières sécheresses, les forestiers ont dû intervenir en urgence sur la forêt, un peu comme des pompiers. Par exemple avec le scolyte a fallu couper rapidement les arbres pour éviter une propagation. Désormais les agents de l'ONF coupent des arbres toute l'année. Depuis, les agents de l'ONF sont mobilisés en urgence sur la forêt et ont du adapter leur façon de travailler avec l'impossibilité de planifier sur le long terme comme ils le faisaient depuis des décennies.

Imaginer la forêt de demain

Les simulations les moins pessimistes indiquent qu'en 2050, nous aurons en Haute-Saône un climat qui est celui que l'on trouve aujourd'hui en région Aquitaine. Il faut donc commencer à imaginer ce que sera la forêt de demain.

Prévisions de hausse des températures en Franche-Comté jusqu'en 2100 - Météo France

Le temps pour la forêt est long, sur plus de cent ans. Sur plusieurs siècles les arbres peuvent s'adapter. Mais avec le réchauffement climatique cela va se jouer sur quelques décennies.

Eike Wilmsmeier, le directeur de l'agence Nord Franche Comté de l'ONF nous explique donc qu'à l'ONF on teste une méthode qui permet d'anticiper cette arrivée d'un climat Méditerranéen ou d'Aquitaine chez nous en Franche-Comté. Puisqu'il n'est pas possible de stopper la hausse des températures, l'idée est de préparer la forêt de façon à avoir des arbres qui supportent ce nouveau climat.

"Aujourd'hui, on constate que le climat du Sud, le climat méditerranéen avance tous les ans un petit peu. Notre objectif est d'imaginer un moyen d'adapter la forêt pour que au moment où le climat de demain arrive ici chez nous, qu'il y a déjà la forêt qui est prête, plus compatible avec le climat de demain que aujourd'hui".

On sélectionne donc des arbres qui poussent actuellement dans le Sud pour les implanter ici, en Haute-Saône.

"Par exemple il y a des chênes, le chêne pubescent, qui est un chêne qui pousse aujourd'hui déjà dans le sud de la France. Et on imagine aujourd'hui comment on peut introduire cette essence en mélange pour que demain, quand le climat sera trop chaud pour nos arbres ici, notamment pour le hêtre, par exemple, qu'il a déjà un mélange présent. Et aussi que les forestiers ont déjà pris l'habitude de gérer ces nouvelles essences parce que chaque essence a un comportement particulier qu'il convient de respecter pour gérer la forêt".

La génétique des arbres

Autre piste, qui se fait en parallèle. Les arbres ont plusieurs gènes, notamment des gènes dormants. Parmi ces gènes il y a un gène qui peut permettre à l'arbre de supporter des températures plus chaudes, mais le réveil de ce gène et son adaptation se fait sur plusieurs siècles. Ici l'homme a bouleversé l'échelle du temps de la nature, et il faut accélérer ce processus naturel. Il s'agit d'une expérience, on ne sait pas aujourd'hui si cela va fonctionner, mais cela vaut le coup d'essayer. On commence donc à planter dans le sud de la France des arbres de Franche-Comté. Sur quelques années, ces arbres qui vont pousser dans un climat "hostile" pourraient s'adapter, les gènes dormants pourraient les aider à s'acclimater. Si cela fonctionne, alors en 2050 lorsque le climat en Franche-Comté sera celui de la Méditerranée ou de l'Aquitaine, alors il suffirait de replanter ici en Haute-Saône ces arbres qui viendraient remplacer leurs ancêtres qui auraient dépéri.

Il faut tenter d'accélérer sur 10 à 20 ans le processus naturel qui se faisait sur plusieurs siècles.

