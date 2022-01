Réchauffement climatique : la France va déployer 80 flotteurs Argo par an pour sonder les océans

Pour en savoir encore plus sur l’océan et sa réponse face au changement climatique, la France va mettre à l’eau 80 balises Argo chaque année pendant dix ans. Au total, 4700 flotteurs Argo surveilleront l'océan en 2030. Certains pourront même descendre jusqu'à 6 000 mètres de profondeur.

Principal régulateur du climat, l’océan est aujourd'hui surveillé en temps réel par 4000 flotteurs Argo déployés aux quatre coins des mers du monde. Pour encore mieux comprendre les impacts du changement climatique sur l’océan, la France va investir 21 millions d’euros pour développer son réseau de balises qui surveillent les océans, des balises plus perfectionnés avec plus de fiabilité et une durabilité améliorée. Certains de ces flotteurs pourront même plonger jusqu’à 6 000 mètres de profondeurs.

La France déploie ces flotteurs essentiellement en Méditerranée, Atlantique Sud, Atlantique Nord, dans les zones tropicales, Océan Austral et Océan Indien. Une trentaine de pays dans le monde participent à cette étude sur le climat. C’est le cas des Etats-Unis, de la Chine, du Japon, de l’Australie, de la Grèce, l’Allemagne, l’Angleterre…

Des balises à la dérive au gré des courants

Largués depuis des navires, ces instruments sous-marins autonomes dérivent pendant six ans au gré des courants et prennent le "pouls" de l’océan à différentes profondeurs, jusqu’à 2 000 mètres, puis remontent en surface pour effectuer des données de températures, d’acidité (pH) ou quantité d’oxygène dans l’eau. Ces données recueillies sont ensuite transmises via satellite à la communauté scientifique, puis le flotteur repart à la dérive au gré des courants marins. Ces flotteurs sont précieux pour étudier les liens étroits entre océan et climat mais aussi pour valider les données océanographiques acquises depuis l’espace par les satellites et alimenter les modèles opérationnels de prévision océanographique et météorologique.

"Aujourd’hui, on compte au total 281 flotteurs français actifs dans les océans" explique Virginie Thierry de l’Ifremer qui porte ce projet avec Sorbonne Université, le CNRS, le Shom et l’Université de Bretagne occidentale. "Les nouveaux flotteurs qui vont être déployés d’ici 2030 seront plus performants. Ils auront notamment la possibilité de faire des mesures jusqu’à 4 km voire 6 km de profondeur" raconte Virginie Thierry. "L’idée avec ces nouveaux flotteurs, et notamment en allant jusqu’à 6 000 mètres de profondeur, c’est d’en savoir plus sur ce qui se passe à cette profondeur, de savoir où vont les excès de chaleur" détaille la scientifique de l’Ifremer. "On pourra aussi en savoir plus sur la biodiversité marine".

Il y a 20 ans encore, il fallait une décennie de campagnes océanographiques pour obtenir une image globale de l’océan en termes de température, salinité et autres paramètres. Aujourd’hui grâce au programme international Argo lancé au début des années 2000, les scientifiques disposent de cette "cartographie" complète de l’océan de la surface à 2 000 mètres de profondeur, tous les 10 jours. "On sait que depuis 2000 que l’océan s’est réchauffé" rappelle Virginie Thierry. "L’océan stocke près de 90 % des excès de chaleur dus aux activités humaines. 40 % du niveau de la mer est dû à la dilatation de l’océan et le reste à la fonte des glaces".

Une mission océanographique à la voile

L’Ifremer compte aussi développer les partenariats avec des voiliers qui partent sillonner les océans. Lors du Vendée Globe, des flotteurs avaient déjà été largués dans les océans. C’est aussi ce qu’a fait le voilier français Blue Observer. Il a bouclé avec succès mercredi 19 janvier la deuxième des trois étapes de sa grande mission océanographique. À la seule force du vent et en 36 jours, l’équipage de six marins, scientifiques et ingénieurs, mené par le navigateur Eric Defert a parcouru plus de 6 000 milles (plus de 9600 km) entre Woods Hole (Etats-Unis) et l’île de Sainte-Hélène (UK).

L'équipage de Blue Observer - Blue Observer

Pendant cette aventure, 46 flotteurs Argo ont été déployés à des positions GPS prédéfinies pour le compte des Etats-Unis et du Canada. Blue Observer est le tout premier navire à voile à déployer des instruments à cette échelle. Pendant toute l'expédition scientifique, l'équipage va aussi faire des prélèvements d’aérosols en haute mer ainsi qu’une observation des mammifères marins.

Une balise Argo sur le point d'être mise à l'eau depuis le voilier Blue Observer - Blue Observer

Toutes ces expériences, tous ces relevés, vont permettre de mieux comprendre l’océan, et donc d’être en mesure de mieux le protéger. Fin janvier, l’équipage repartira de Sainte-Hélène pour une nouvelle aventure, cette fois vers le Cap-Vert puis Brest, avec une arrivée prévue courant mars.