Réchauffement climatique, la Méditerranée en ébullition

Il n'y a pas que le maquis qui brûle ! C'est beaucoup moins visible mais la mer Méditerranée subit de véritables incendies sous-marins, alertent des chercheurs. Lundi dernier un bien triste record a d'ailleurs été battu : la température de l'eau a atteint 28,7 degrés dépassant ainsi la température médiane maximale enregistrée lors de la canicule en août 2003.

5 degrés supplémentaires en 1 mois

Un record atteint très tôt dans la saison estivale avec une rapidité inquiétante puisque les températures ont augmenté de 5 degrés en seulement un mois. Les experts alertent sur un phénomène qui a évidemment des conséquences sur la biodiversité marine sur le court comme le long terme, comme nous l’explique Lovina Fullgrabe, responsable de recherches et d'études à la Stareso, la base scientifique dédiée à la recherche marine en Méditerranée, à Calvi : « Sur la faune marine tous les coralligènes formés par les Gorgones, les éponges, les Bryozoaires ne vont pas avoir d’autre choix que de subir ces températures extrêmes et avec le stress thermique mais aussi nutritionnel parce que ça crée une famine, cela peut engendrer une mort partielle ou totale de l'organisme. On va également avoir des impacts sur les Herbiers de posidonies, qui ont donc une façon de répondre à ces excès de chaleur bien propres à eux, normalement cette plante se reproduit de manière végétative et là on a affaire à une floraison et qui peut potentiellement être mieux adapté au nouvel environnement thermique. Sur le long terme on va également avoir des espèces qui vont y trouver leur compte, voire même partir de la mer Rouge pour venir coloniser la Méditerranée et inversement d'autres espèces qui, la Méditerranée étant une bassine, vont potentiellement avoir des populations qui se réduisent, se retrouver plus en profondeur ou bien vont tout simplement disparaître. »

La tendance poursuit celle déjà constatée l'été dernier près des côtes corses, avec des températures dépassant parfois les 30 degrés. Des hausses qui concernent autant la surface que les profondeurs avec, forcément de lourdes conséquences sur la biodiversité marine, les éponges, l'herbier de posidonie ou encore les oursins. Autre conséquence : l'augmentation du niveau des mers, et donc l'érosion du littoral.

Dans son dernier rapport, le GIEC alerte sur l'urgence climatique et rappelle que des solutions existent, celles à mettre en place à l'échelle des pays mais aussi les actions individuelles du quotidien comme : diminuer sa consommation électrique en investissant dans des prises à interrupteur qui réduisent de 14% la consommation, utiliser moins d'eau en installant des limiteurs de débits pour baisser sa consommation de 25%, ou encore favoriser les circuits courts dans votre alimentation.