Réchauffement climatique : la nouvelle cohabitation des grenouilles et des cigognes dans le Marais Poitevin

A cause de la hausse des températures, les grenouilles du Marais poitevin disparaissent un peu plus chaque jour

Les scientifiques qui travaillent sur l'Observatoire du patrimoine naturel du Marais poitevin ont profité de la Journée mondiale des zones humides pour revenir sur l'évolution de la biodiversité du parc naturel régional. L'université de droit de La Rochelle a accueilli, pendant toute une journée, plusieurs conférences sur cette thématique. Conférences pendant lesquelles les chercheurs ont établi un constat commun : le Marais poitevin change à cause du réchauffement climatique. Le Marais poitevin s'étend sur trois départements : la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et la Vendée. Mais heureusement, le parc sait s'adapter, même si certaines espèces n'y arrivent pas.

Les cigognes migrent de plus en plus vers le nord du pays © Maxppp - Florian Launette & Mégane Chêne

Les conséquences de la hausse des températures

L'une des espèces victime de la sécheresse : les amphibiens. "On a déjà une diminution de grenouilles ou de tritons au cœur du Marais poitevin, il y a de moins en moins d'eau et ce sont des espèces qui évoluent en zones humides", observe Dominique Giret, directeur technique du Marais poitevin. Depuis 2009, quatre espèces d'amphibiens vivent dans le parc naturel : le triton marbré, la grenouille verte, la grenouille ponctué et la grenouille rousse.

En contre partie, le Marais poitevin est témoin de l'apparition de certaines espèces. Dont la cigogne, "des espèces méditerranéennes migrent dans notre territoire, désormais il fait beaucoup trop chaud dans le sud de la France pour qu'elles y restent", rapporte Dominique Giret.

Dans tout ça il y a quand même des animaux qui s'adaptent au réchauffement climatique, surtout chez les mammifères. C'est le cas de la loutre d'Europe, "Malgré un déclin en France depuis les années 70 elle reste présente dans le Marais poitevin", affirme Dominique Giret. "Evidemment elle s'est déplacée dans un milieu qui lui convient, elle est passée de l'aval vendéen à l'amont niortais", poursuit le directeur technique du Marais poitevin.

La loutre est présente sur l'ensemble du Marais poitevin - © Parc naturel régional du Marais poitevin 2021

"Tout est question d'équilibre"

Au final, le Marais poitevin arrive à trouver son équilibre. "La disparition des grenouilles est aussi due à des espèces invasives comme l'écrevisse de Louisiane qui perturbe le milieu aquatique où se reproduisent les grenouilles", renseigne Pascal Duforestel, président du parc régional. "On ne savait pas comment gérer l'invasion sans bousculer l'équilibre jusqu'à ce que les cigognes arrivent et se nourrissent de ces écrevisses", poursuit Pascal Duforestel.