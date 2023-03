Réchauffement climatique : la pousse des cèpes perturbée dans le Sud-Ouest

2022 a été une annus horribilis pour les amoureux des cèpes. Après un été historiquement chaud et sec, les champignons se sont faits rares dans les bois, et par la même sur les étales dans le Sud-Ouest. Le cèpe est, lui aussi, un dommage collatéral du changement climatique.

Quel est l'impact du changement climatique sur les cèpes ?

En effet, on ne vous apprendra rien en disant que la sécheresse fait souffrir les arbres. Mais c'est précisément de là que part un effet domino sur les champignons dits mycorhiziens dont font partie les cèpes. "C'est vraiment une symbiose, une association entre l'arbre et le champignon" explique Emmanuelle Chignat. "Si l'arbre souffre, si ses racines ne sont pas suffisamment hydratées, si le mycélium dans le sol ne peut pas se développer alors, on n'aura pas de pousse de champignons" détaille la présidente de la Mycofédération de Nouvelle-Aquitaine. Lancée en 2021, cette fédération regroupe des associations et des syndicats de producteurs de cèpes et champignons forestiers de Dordogne, Gironde, Corrèze, Haute-Vienne et Creuse… mais aussi quelques propriétaires Landais.

La sécheresse n'est que le sommet de l'iceberg. En réalité, c'est le dérèglement des saisons qui est aussi problématique. La présidente de la Mycofédération observe un changement sur les trois dernières années avec des "pousses de champignon de plus en plus tard et donc moins longues ". "Une année - normale - on a effectivement un printemps, un été où il fait plus chaud et sec, puis un automne où l'on s'attend à voir le climat se dégrader et avoir des orages et des pluies. Le sol bien chaud reçoit cette eau" décrit Emmanuelle Chignat qui poursuit : "Les pousses de champignons, et de cèpes en particulier, ont besoin de cet enchaînement, c'est un cycle végétal comme un autre."

S'adapter au changement climatique

Aussi exceptionnel qu'il fut, l'été 2022 est amené à se reproduire au regard du changement climatique. Du côté des producteurs de cèpes et champignons forestiers justement, on réfléchit aux solutions pour s'y adapter. Changer les espèces d'arbres en forêt, "c'est peut-être un peu radical" sourit Emmanuelle Chignat. L'enjeu principal, c'est conserver l'humidité au sol. Cela passe donc par l'entretien de la forêt : "Conserver la litière au sol pour limiter l'évaporation de l'eau, peut-être aussi travailler sur la densité des arbres, pour les éclaircir, les planter à bon escient" voici quelques-unes des pistes sur lesquelles la Mycofédération va travailler.

Ces pistes ne resteront pas sur papier, elles vont être mises en pratique sur le terrain, "On va s'appuyer sur des observations et des mises en relation entre les données climatiques et les pousses" précise Emmanuelle Chignat qui explique aussi que la Mycofédération va remettre pleinement en marche le réseau déjà existant de parcelles d'observation et aussi développer celui-ci.