Réchauffement climatique : la quasi-totalité des stations de ski européennes menacée par le manque de neige

Le ski, un sport en voie de disparition ? En France, 93% des stations des Alpes et 98% de celles dans les Pyrénées sont en péril, menacées par le réchauffement climatique, selon une nouvelle étude publiée dans Nature Climate Change ce lundi. Plus de 150 stations ont d'ores et déjà fermé leurs portes dans l'Hexagone.

ⓘ Publicité

En Europe, si la trajectoire actuelle est maintenue, avec un réchauffement climatique de +3°C à l'horizon 2100, 91% des 2.234 stations de ski ont un "risque très élevé" de manquer de neige et sont en péril, selon les scientifiques de Météo-France ou encore de l'Inrae qui ont participé à la rédaction de cet article.

L'enneigement artificiel ne résoudrait que partiellement le problème, puisque 57% des stations seraient toujours hautement menacées. Seule solution pour sauver les stations européennes : un réchauffement climatique a minima. S'il était maintenu en dessous de +1,5°C, par exemple, le risque dans les Alpes françaises chuterait à 4% des stations concernées par un manque critique d'enneigement.