Réchauffement climatique : le dernier rapport du Giec expliqué par le climatologue grenoblois Gerhard Krinner

" Un message d'espoir " mais aussi un appel aux décideurs politiques pour faire plus et plus vite : c'est la substance du dernier rapport du Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (Giec) , publié cette semaine. Le climatologue grenoblois Gerhard Krinner, chercheur à l'institut des géosciences de l'environnement et membre du Giec, est l'invité de France Bleu Isère pour détailler ce rapport.

"Les dix prochaines années sont cruciales si on veut vraiment limiter le réchauffement à 1,5 ou 2 degrés. L'action actuelle sur le climat a commencé mais elle n'est pas suffisamment forte", estime le scientifique grenoblois. "Le rythme actuel n'est pas bon, on est sur une trajectoire d'un réchauffement entre 2,2 et 3,5 degrés d'ici 2100".

Quels effets du réchauffement climatique chez nous, en Isère ?

Alors que le Nord-Isère vient d'être placé en "vigilance" sécheresse et que les réserves de neige sont au plus bas dans les Alpes, Gerhard Krinner estime que le changement climatique aura des effets chez nous, en Isère.

"Ce qui est important pour nous, c'est la variabilité des épisodes pluvieux : il peut y avoir plus d'épisodes de sécheresse et plus d'épisodes de fortes pluies. Donc ce n'est pas forcément chez nous une diminution des précipitations. Après, vu l'augmentation des températures, il y a forcément des tensions sur l'approvisionnement de l'eau"

Malgré des prévisions encore plus alarmantes, le rapport se veut comme un "message d'espoir" qu'une action majeure permettrait encore d'atteindre les objectifs pour contenir le réchauffement à 1,5°C par rapport à l'ère pré-industrielle.

L'hommage à Claude Lorius

Le climatologue grenoblois rend hommage aussi ce vendredi à son illustre collègue, le glaciologue Claude Lorius, décédé mardi à l'âge de 91 ans. "Un personnage lumineux", se souvient Gerhard Krinner, qui salue l'héritage de l'un des premiers à avoir établi le rôle du dioxyde de carbone (CO2) dans le réchauffement climatique.

Claude Lorius a contribué à fonder la climatologie, reconstituant le climat du passé grâce à l'étude des bulles d'air piégées dans les carottes de glace sur des millénaires.