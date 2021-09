Réchauffement climatique : le drapeau de la compagnie des guides de Chamonix au sommet de la Tour Eiffel

Les guides de Chamonix ne se sont pas encordés pour gravir les marches de la Tour Eiffel (324 m, plus haut monument parisien), mais ils ont revêtu leur uniforme traditionnel : chaussettes jusqu'aux genoux, pantalon court, veste en laine, pour cette ascension un peu particulière.

"On n'a pas pu gravir la Tour Eiffel en escaladant, comme c'était prévu à la base, parce qu'ils sont en train de refaire la peinture, des peintures au plomb sont en train d'être décapées, du coup on monte à pied l'ensemble des marches de la Tour Eiffel", commente Daniel Rodriguez accompagnateur en montagne.

Si on ne fait rien très rapidement, on va voir disparaitre une grande partie de nos glaciers

Daniel Rodrigues, accompagnateur en montagne (à gauche) et Tristan Knoertzer, membre de la compagnie des guides de Chamonix. - Compagnie des guides de Chamonix

Après avoir gravi le plus haut sommet de France et d'Europe, le Mont-Blanc, la semaine dernière, les voilà au sommet du plus haut monument parisien (324 mètres). "Il est urgent d'agir, parce que la montagne souffre de ce réchauffement, si on ne fait rien très rapidement, on va voir disparaître une grande partie de nos glaciers".

"Certaines voies, telle la voie normale de la Tour ronde, qui est un des sommets satellites du Mont-Blanc, ne se pratiquent plus l'été, à l'époque c'était une grande pente de neige, et maintenant l'été, c'est un grand éboulis... en terme de sécurité, ce n'est plus fréquentable", explique Olivier Greber, président de la compagnie des guides de Chamonix, qui fait partie également du défi.

Une arrivée en haut de la Tour Eiffel dans le brouillard. "Ambiance face nord, on ne voit plus le glacier en dessous de nous", plaisante-t-il. Et comme s'ils étaient au sommet du Mont Blanc, ils ont planté symboliquement le drapeau de la compagnie des guides de Chamonix en haut de la Tour Eiffel.

Ce vendredi, ils remettront aux députés du groupe Montagne à l'Assemblée nationale, le "livret du changement climatique", une série de propositions pour faire évoluer le métier de guide face au réchauffement climatique.

Ludovic Ravanel géomorphologue au CNRS (à gauche) et Brad Carlson, chercheur au CREA Mont-Blanc (à droite), tous deux co-auteurs du livret « Les guides de montagne et le changement climatique, une histoire d’adaptation ». - Compagnie des guides de Chamonix

