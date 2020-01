Réchauffement climatique en Savoie : Le futur lac de la Féclaz va-t'il sauver la station de ski ?

La Féclaz, Les Deserts, France

A 1.300 mètres d'altitude, à vingt minutes de Chambéry, on devrait voir jaillir dans deux ans un lac artificiel de près de huit km².

"Retenue collinaire", c'est le terme administratif. Les élus locaux préfèrent le terme plus doux de "lac artificiel de montagne". Vous avez jusqu'au 31 janvier 2020 pour donner votre avis, soit à la mairie des Déserts, soir sur internet.

► Le Syndicat Mixte des Stations des Bauges est à l'origine d'un projet financé par les subventions de la Région Auvergne-Rhône-Alpes - qui cible la reconversion des stations de moyenne montagne - et du département de la Savoie, ainsi que les agglomérations du Grand Chambéry et de Grand Lac - autour du Lac du Bourget.

Le "tout-neige", c'est fini !

Pour alimenter cette retenue, on compte sur l'eau de pluie et l'eau pompée dans la source souterraine uniquement quand elle a un gros débit. L'eau ne sera pas potable et pas suffisamment dénuée de matière organique pour être captée et utilisée pour les culture.

On pourra pique-niquer autour du lac l'été, mais pas se baigner.

Les maîtres d'oeuvre promettent une eau traitée naturellement, "ce ne sera pas une mare d'eau stagnante".

"Le tout-neige, c'est fini. Place à la station de loisir ! Pas Disneyland, mais des animations intégrée à la nature. Un lac comme à la Thuile , ça attire du monde !" - justifie le maire des Déserts-La Féclaz, Michel André. Il met en avant la diversification rendue indispensable par le réchauffement climatique. Le lac serait donc un attrait touristique de plus. _"Le lac de montagne ne sera pas barricadé derrière des barbelés, il s'intègrera naturellement dans le paysage"_promet Michel André qui se représente aux élections municipales de mars prochain.

Le lac, une solution ou une fuite en avant ? Copier

"Sécuriser la neige, c'est sauver 600 emplois." - le maire des Déserts-La Féclaz

Une grand réservoir pour les canons à neige

Le but premier n'est pourtant pas si bucolique que la dégustation de sandwich au diot au bord du lac, les opposants accusent les élus de "green washing", de repeindre en vert un projet qui serait selon eux "climaticide", "une fuite en avant", "un déni", un endettement coupable alors que la neige naturelle serait d'ici dix ans peut-être absente de ces stations de moyenne montagne.

L'eau de la retenue collinaire sera effectivement utilisée pour les canons à neige, ou plutôt les "enneigeurs" comme on dit aujourd'hui, des domaines nordiques et de ski débutant. "Sécuriser la neige" c'est sauver 600 emplois !" martèle le maire de la commune qui tire désormais sa renommée de son spot nordique de près de 5 hectares - ski de fond et biathlon.

Le terrain d'un hectare en tout a été donné par la mairie. Le coût total des travaux devrait tourner autour de 3,8 millions d'euros. On voit se dessiner à l'emplacement un creux naturel qui a été décisif pour le choix du terrain.

Réunion publique des opposants au projet

Christophe Lebrun, président des Amis de la Terre de Savoie convie la population ce lundi, en pleine enquête publique, pour informer et débattre. "On fait le boulot des administrations. Ils sont tellement à fond sur ce projet qu'ils ne se demandent pas ce qu'en pense la population". Cet habitant d'Aix-les-Bains ne skie plus. Il estime la pratique réservée à une clientèle aisée, condamnée à court terme dans les altitudes où se trouve la Féclaz, sous 1.500 mètres.

Christophe Lebrun ne croit pas du tout au "circuit vertueux" vanté par les élus de Savoie. L'eau du ciel qui servirait à produire de la neige, et qui après la fonte, retournerait à la nature... Les Amis de la Terre doutent de ce circuit parfait. La retenue génèrerait une eau pas si propre que cela, selon eux.

Quand, enfin, les Amis de la Terre préfèreraient qu'on développe l'éco-tourisme et l'agriculture, Michel André est catégorique : "Enlever un hectare de terrain ne va pas mettre en péril l'agriculture des Bauges. D'autant qu'il y aura compensation. On déboise à un autre endroit de la commune, et on libère un hectare pour le pâturage."

► Ce lac n'est qu'une partie d'un vaste projet de développement. La Féclaz va piétonniser son centre, l'architecture des bâtiments sera plus harmonieuse. La station se modernise, se transforme. Et c'est son avenir qui se joue, tout le monde est d'accord sur ce point.

► Ce lundi soir, les opposants au projets "Les amis de la Terre" organisent une réunion publique d'information à la maison des associations des Déserts - en face de la mairie, à 19 h 30.