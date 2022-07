Réchauffement climatique : "Le hêtre va disparaître en Mayenne d'ici 2050", selon un expert mayennais

Des températures encore très élevées sont attendues ce week-end en Mayenne : le département pourrait être placée en vigilance orange canicule, selon la préfecture de la Mayenne. Cette vague de chaleur a des conséquences dans les forêts. Les arbres supportent mal la sécheresse et la situation va s'aggraver avec le réchauffement climatique. Les premiers signes sont déjà visibles dans la forêt de L'Huisserie, près de Laval.

Les cimes des chênes laissent désormais apparaître le ciel, à cause du manque de feuilles sur les branches. © Radio France - Maïwenn Bordron

"Ça va aller en s'aggravant"

Quand Jean-Marc Lalloz, le coordinateur du collectif Bocage 53, arrive dans la forêt de L'Huisserie, il repère en quelques minutes ce qu'il appelle les "signaux faibles du réchauffement climatique". "Il faut regarder attentivement" pour s'en rendre compte, explique-t-il. Un œil qui n'est pas expert ne va pas remarquer par exemple que les cimes des chênes laissent beaucoup trop apparaître le ciel. "Regardez celui-là en face. Il n'a presque pas de feuilles et pourtant ce n'est pas un vieux chêne. Les feuilles n'ont pas leur tailles de d'habitude. Les branches de l'année, les feuilles sont plus petites, elles sont toutes rabougries", décrit Jean-Marc Lalloz, qui est également le nouveau président de la Fédération pour l'environnement en Mayenne. Selon lui, dans les années 70, les arbres formaient au même endroit une sorte de voûte végétale, qui s'est donc clairsemée depuis.

Les gens sont contents, il fait très chaud au soleil. Mais, en fait, on danse sur un volcan.

Jean-Marc Lalloz

D'autres arbres comme les hêtres sont encore plus menacés par la sécheresse. Leur racines ne sont pas très profondes, contrairement aux chênes. Les hêtres ont donc plus de mal à aller puiser de l'eau et des nutriments dans la terre pour se nourrir. "On considère que le hêtre va disparaître de la Mayenne d'ici 2050", affirme Jean-Marc Lalloz. "L'arbre va en souffrir, d'autant plus qu'il est jeune", explique-t-il. "S'il n'est pas tombé d'eau depuis un certain moment, les racines n'ont plus d'eau à accrocher. À l'inverse, un gros hêtre comme on a derrière, qui est plus ancien, lui, va tenir le choc parce que son système racinaire est plus développé. Par contre, le jeune, il va sécher sur pied", précise le coordinateur du collectif Bocage 53.

Moi, c'est ce que j'appelle les signaux faibles. Quand on les met bout à bout, ça annonce ce qui va se passer dans 20 à 30 ans. Mais c'est très difficile pour le public de saisir ça.

Jean-Marc Lalloz

Ces signes du réchauffement climatique sont donc bien présents mais de nombreux habitants ont encore du mal à prendre conscience des risques que cela représente pour l'environnement. "Quand vous êtes là dans le bois de L'Huisserie, tout va bien. Les arbres sont magnifiques, les jeunes hêtres sont toujours là. Et moi je vous raconte qu'ils vont mourir. La clé, c'est de faire comprendre aux gens que ça va se passer sur 20 ou 30 ans et que progressivement, ça va aller en s'aggravant", prévient Jean-Marc Lalloz.