Réchauffement climatique : "Les choses avancent un peu" veut croire le climatologue grenoblois Gerhard Krinner

"Notre maison brûle"... et nous ouvrons trop timidement les yeux. Les dirigeants du monde entier discutent depuis dimanche des enjeux climatiques à la COP 27 à Charm el-Cheikh, en Égypte. En parallèle, Emmanuel Macron a reçu hier à l'Elysée les dirigeants des 50 sites industriels les plus polluants de France pour leur demander de réduire leurs émissions de CO2. "Il y a des petites choses qui avancent" veut croire le climatologue grenoblois Gerhard Krinner, membre du GIEC. Il est l'invité de France Bleu Isère ce mercredi 6 novembre.

France Bleu Isère : Vous êtes climatologue à l'IGE à Grenoble, vous êtes aussi membre du GIEC. D'abord, une réaction à cette rencontre hier d'Emmanuel Macron avec les industriels les plus polluants de France. Il leur propose un pacte de décarbonation, c'est-à-dire doubler les aides publiques si eux doublent leurs efforts pour réduire leurs émissions de CO2. Cela vous semble suffisant, cohérent ?

Gerhard Krinner : Une mesure en elle seule n'est jamais suffisante. Après évidemment, c'est une approche intéressante et pertinente de "s'attaquer" aux pollueurs les plus importants et de leur proposer des solutions.

Parce qu'ils représentent à eux seuls 10% des émissions totales du pays. C'est donc à eux qu'il faut demander le plus d'efforts ?

En tout cas, c'est là qu'il faut mettre les efforts pour essayer de réduire les émissions, c'est certain. Les réductions d'émissions de CO2, c'est l'action de chacun. Mais cela dépend surtout, évidemment, des efforts de ceux qui émettent le plus.

On estime le réchauffement à combien de degrés, où en est-on ? Ça a évolué depuis l'accord de Paris ?

Ça évolue un tout petit peu. Les tendances depuis 50 ans au moins, c'est à peu près un réchauffement global de 0,2 degrés par décennie. Donc depuis l'accord de Paris ça a augmenté de 0,1 degré à peu près. Aujourd'hui, on est à 1,1 degré environ depuis la période 1850-1930 qui est notre référence. Et encore une fois, depuis 1970, on a aussi à peu près augmenté de presque un degré.

Et on le rappelle, il faut absolument limiter le réchauffement à 1,5 degré ?

On ne donne pas d'objectifs au GIEC, l'objectif de 1,5 ou 2 degrés, c'est un objectif politique. Ce que dit le GIEC, c'est qu'il y a des problèmes de plus en plus forts à chaque dixième de degré qu'on augmente le réchauffement. Donc, évidemment, il vaut mieux 1,5 degrés que 2 ou 2,5 degrés...

Quand vous voyez la COP 27 qui se tient aujourd'hui en Egypte, quel est votre sentiment ? Plutôt de l'espoir ou de la déception ?

Alors chaque COP aboutit à des petits pas. Sauf certaines, comme la COP à Paris, qui a accouché de cet accord de Paris sur climat. Mais cette COP-là, elle va s'intéresser surtout à la question des dommages et préjudices...

Ce que les pays riches doivent payer aux pays pauvres pour "réparer" en quelque sorte les effets du changement climatique...

Tout à fait. Ces pertes et dommages, c'est pour la première fois que c'est vraiment sur l'agenda de la COP et c'est une responsabilité éthique des pays riches parce que c'est nous qui avons le plus émis dans le passé. C'est nous qui avons le plus de moyens pour nous adapter au changement climatique et à nous de prendre des mesures pour diminuer les émissions. Et ce sont les pays pauvres qui en pâtissent le plus. Donc, il y a effectivement cette responsabilité éthique importante.

Je voudrais vous entendre aussi sur les glaciers, c'est votre spécialité. L'Unesco a dit en début de semaine qu'un tiers des glaciers classés au patrimoine mondial allaient disparaître d'ici 2050. Avec quelles conséquences ?

En général pour ces projections à long terme, à 30 ans, il faut faire attention. Parce que si on réduit aujourd'hui les émissions très fortement ou à l'inverse si on ne le fait pas, la température mondiale va être différente en 2050. Les glaciers, en revanche, c'est un tout petit peu différent, parce qu'ils ont une mémoire très longue. Ils réagissent lentement. On peut donc faire une telle prédiction un peu indépendamment de l'avenir de nos émissions.

Quant aux conséquences chez nous, il n'y aura plus de glaciers, il y aura moins d'eau disponible en été dans les rivières. Mais chez nous, c'est moins critique. Il y a des régions, en Amérique du Sud, dans l'Himalaya où il y a une dépendance très forte à l'eau des glaciers au moment de l'étiage et où ce sera beaucoup plus critique. Ce sont en plus des zones où il y a beaucoup de population, en Asie centrale, en Inde, etc. Donc c'est là que les problèmes risquent d'être beaucoup plus forts que chez nous.

Voyez-vous tout de même dans cette actualité lourde des motifs d'espoir aujourd'hui sur le climat ?

Quand on regarde les prévisions d'émissions de CO2 que l'on faisait il y a 30 ans, on est aujourd'hui sur des trajectoires qui sont un peu moins élevées que prévu. Donc les engagements des Etats faites lors des précédentes COP nous amènent à un réchauffement en l'an 2100 de l'ordre de trois degrés. Il y a quelques années, dix ou vingt ans, ces mêmes projections basées sur les émissions de CO2 étaient plus dramatiques. Donc il y a de petites choses qui avances. Pas assez, mais ça avance un peu.