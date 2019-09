Réchauffement climatique : nouveaux appels à manifester partout en France vendredi et samedi

Alors que les scientifiques ont encore aggravé leurs prévisions sur le réchauffement climatique, plusieurs associations de défense de l'environnement appellent les citoyens à se mobiliser massivement vendredi et samedi pour faire pression sur l'exécutif. "Ça fait des mois qu'on marche et le gouvernement ne fait rien. Nous appelons à nous rejoindre dans la rue pour galvaniser un mouvement intergénérationnel", a déclaré Marie Bret, de Youth for Climate France, mardi, lors d'une conférence de presse. "Il y a urgence à relancer" la mobilisation a approuvé Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France, "le gouvernement ne cesse de clamer que l'environnement est au cœur de son action, mais quand on regarde la réalité, la France n'est pas à la hauteur de ce que (le président) Macron peut clamer dans les sommets internationaux".

"Grève mondiale"

Vendredi, jour de "grève mondiale" dans le cadre de l'initiative lancée en 2018 par la jeune Suédoise Greta Thunberg, des actions seront organisées un peu partout en France. Dans la capitale, une manifestation doit partir à 13H00 de Nation en direction du parc de Bercy.

Au total, 4.500 actions ont été recensées à travers le monde, selon le mouvement 350.org. Elles s'inscrivent dans le cadre d'une semaine d'actions internationales qui doit accompagner le premier sommet de la jeunesse sur le climat organisé par l'ONU, samedi à New York, avant un sommet spécial climat lundi, avec une centaine de chefs d'État et de gouvernement.

Des actions dans une centaine de villes samedi

D'autres manifestations sont prévues samedi "pour dénoncer l'inaction climatique et exiger la justice sociale". Leurs organisateurs espèrent une mobilisation "parmi les plus importantes", avec des actions prévues "dans une centaine de villes", selon Elodie Nace du mouvement Alternatiba, organisateur de la "marche des portraits" décrochés d'Emmanuel Macron, qui a eu lieu en marge du G7 en août.

À Paris, un rassemblement est prévu à 09H00 place de la Madeleine, avec certains groupes de "Gilets jaunes" qui ont appelé à rejoindre le combat environnemental. "Les préoccupations fin du monde et fin du mois sont articulées", a commenté Aurélie Trouvé d'Attac, auprès de l'AFP. Dans l'après-midi, une marche partira à 14H30 de la place Saint-Michel pour relier le parc de Bercy.