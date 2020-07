Réchauffement climatique : quelles espèces sont en voie d'extinction en Côte-d'Or?

Certaines espèces pourraient disparaître à cause du réchauffement climatique en Côte-d'Or, en particulier dans le Morvan. Lesquelles, et comment les protéger? On vous explique.

Quelles espèces pourraient disparaître en Côte-d'Or? Ce n'est pas aussi emblématique que les ours polaires menacés d'extinction d'ici à 2.100 à cause de la fonte des glaces, selon une étude sortie la semaine dernière; mais chez nous aussi la faune est menacée par le réchauffement climatique.

La truite fario subit de plein fouet le réchauffement climatique

Véronique Lebourgeois est chargée de mission Life Naturadapt au parc du Morvan, son travail porte sur l'adaptation des espèces aux changements climatiques dans les rivières et tourbières. Des recherches qui prennent tout leur sens alors que la Côte-d'Or traverse une nouvelle période de sécheresse : "moins d'eau dans les rivières, ça veut dire moins de ressources. Les premières espèces qui me viennent en tête sont celles qui sont liées au milieu aquatique."

Véronique Lebourgeois, chargée de mission "Life Naturadapt" au parc du Morvan sur la truite fario Copier

Vous connaissez la fameuse truite fario, que nos pêcheurs apprécient. Cette espèce protégée, emblématique de notre région, vit dans les courants frais du Morvan. Quand il fait 19 degrés dans son eau, elle est en stress à partir de 25 degrés, elle meurt. Déjà mises à mal par l'usage et la pollution de son milieu naturel, la truite pourrait malheureusement continuer à décroître.

Quelles autres espèces sont mises à mal dans le Morvan ?

Toujours dans les cours d'eau, un peu moins connue cette fois, il y a la moule perlière. Elle aime l'eau de bonne qualité, son cycle de reproduction dépend justement des truites.

Direction les hauteurs du Morvan, chez le lézard vivipard. Lui se plait dans les zones fraîches à 600 mètres d'altitude. Comme le Morvan ne dépasse pas les 800 mètres, il ne pourra pas monter plus haut pour retrouver sa température de prédilection chez nous.

Le lézard vivipare que l'on trouve dans les hauteurs du Morvan moins connu que son cousin le lézard des murailles © Radio France - Philippe Clément

Il y a également la libellule sympetrum danaé qui ne se reproduit que dans les zones humides. Elle est très liée à certaines plantes, telles que des mousses typiques des tourbières. Si ces mousses régressaient, on devrait dire adieu à cette libellule.

La libellule sympetrum danaé © Maxppp - J. Fieber

Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour protéger ces espèces ?

Ce sont des projections, les spécialistes ont encore peu de données sur les espèces, leur sensibilité, leur cycle de reproduction. Peut-être que des hivers plus doux pourraient aider. C'est plus difficile de trancher chez nous, qu'avec l'ours polaire, et puis on peut agir.

Sur le terrain on doit protéger nos cours d'eau, éviter leur pollution ou d'y faire pression.

Il faut aussi aider la faune à faire face aux problèmes climatiques. Depuis des années, les spécialistes essayent donc de faciliter l'écoulement, en retirant les obstacles dans les rivières par exemple, pour la rendre plus naturelle. L'idée, c'est que les espèces puissent se déplacer, changer de milieu et s'adapter lorsqu'il y a une crise là où elles sont, comme une sécheresse.

Comme nos bêtes résistent mal à la chaleur, on peut aussi jouer sur la température de l'eau. L'ombre tout bêtement peut aider : une rivière en plein soleil pendra plusieurs degrés de plus qu'un rivière ombragée. Les agriculteurs sont incités à laisser pousser les arbres en bords de berge.