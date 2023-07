Réchauffement climatique : un gecko originaire du Sud de la France s'installe en Alsace

C'est un petit lézard de moins de 20 centimètres, de couleur grise à brune qui vit normalement dans le Sud de la France : la tarente de Maurétanie est désormais présente en Alsace, dans l'Eurométropole de Strasbourg. "Elle a été observée à plusieurs reprises à Schiltigheim et à Strasbourg dans les quartiers de Cronenbourg et Neudorf", précise Vincent Noël président de Bufo, l'association pour l’étude et la protection des reptiles et amphibiens d’Alsace.

L'Eurométropole de Strasbourg n'est pas une exception. Ce gecko couvert d'épines est désormais présent dans de nombreuses villes de France. Il a circulé via le transport de matériaux, en camions ou en train, mais aussi le commerce de plantes venues de Méditerranée comme les grands oliviers.

Un animal nocturne

Si vous voulez l'observer, il faut attendre le soir, la tarente est un lézard nocturne. "On peut la voir près de l'éclairage public notamment, parce qu'il y a de nombreux insectes." Elle apprécie la ville et les combles dans lesquels elle peut se réfugier pour survivre aux hivers plutôt froids en Alsace, mais aussi les habitats rocheux. "C'est un animal anthropophile", souligne Vincent Noël, "ce lézard aime vivre près des humains."

BUFO poursuit ses observations pour déterminer si l'espèce se reproduit en Alsace. Elle appelle les habitants à lui signaler s'ils ont observé ce gecko avec un photo et la localisation précise.