Réchauffement climatique : "Un risque de submersion marine" dans les prochaines années selon le CESER

À quoi va ressembler notre vie en Normandie en 2040 ? Le Conseil économique, social et environnemental de la région vient de sortir un rapport. Entre une démographie qui baisse et le changement climatique en cours, il faut s'attendre à des changements profonds de mode de vie, explique Nicole Goossens, présidente de la commission prospective du CESER. "Déjà, il va y avoir deux types de conséquences entre les sécheresses, les pluies importantes, il risque d'y avoir ce qu'on appelle des submersions marines. Or, la Normandie est une des régions avec une partie littorale et un nombre de kilomètres de côtes très important. Je pense par exemple à une commune qui est Veules-les-Roses et qui risque d'être complètement inondée dans les années qui viennent."

Comment expliquer alors que des permis de construire soient toujours délivrés sur des zones fragiles : "La Normandie s'est dotée d'un GIEC normand. Les études sont faites, mais les décideurs n'ont pas forcément, pour chacun de leurs territoires, toutes les informations.

Donc la question aujourd'hui, est de réfléchir sur des zones et voir qui sera concerné par ce réchauffement du niveau de la mer ou par les inondations via les rivières ou les fleuves. Or, toutes les mairies n'ont pas accès à ces informations aujourd'hui. Les communautés des communes n'ont pas forcément les moyens financiers et techniques d'avoir des agents d'études qui leur donnent les notions des risques, qui sont concernés spécifiquement pour chacune."

L'Etat a fixé un objectif zéro artificialisation nette d'ici 2050. Comment alors concilier réchauffement climatique et envie de construire ? "C'est aux élus d'avoir une réflexion bien en amont qu'est-ce qui est disponible en terrains, en termes de disponibilités. Y-a-t-il des friches réutilisables ? On sait bien qu'en Normandie, notamment en Seine-Maritime et dans l'Eure, il y a certes un nombre de friches, mais sont-elles toutes utilisables pour donner ces permis de construire, c'est une question."

Pour Nicole Goossens, sur tous les dispositifs comme Prime Rénov , il y a "un manque d'informations qui est donné aux propriétaires, locataires, et que vous êtes en activité, vous n'avez pas toutes ces notions qui sont forcément accessibles. Il y a par exemple un dispositif qui est à destination des salariés et qui est cofinancé et financé par les entreprises et cogérée par les représentants des salariés et qui n'est pas connu, notamment dans les PME."

