Réchauffement climatique : une étude grenobloise questionne l'utilité des canons à neige dans les stations

Des scientifiques grenoblois ont modélisé le climat futur dans plus de 2.000 stations de ski en Europe. Et le constat n'est pas réjouissant : sans canons à neige, plus de la moitié des stations feront face à un manque de neige. Et même avec les canons, ça ne règle pas tout...

Un canon à neige en fonctionnement (illustration) © Radio France - Doris Henry Les canons à neige sont-ils vraiment utiles ? Une nouvelle étude, menée par des chercheurs grenoblois, remet en cause l'utilité de la neige de culture. "La production de neige a un impact réel sur le manteau neigeux, mais ce n'est pas une solution miracle, générique qu'on pourra appliquer à toutes les stations", explique ce mercredi 30 août sur France Bleu Isère le chercheur grenoblois Hugues François principal auteur de l'étude. Les chercheurs présentent leur étude dans un article paru en début de semaine dans la très sérieuse revue "Nature Climate Change", ils y modélisent le climat futur dans 2.234 stations de ski européennes. Hausse de la consommation d'eau Selon ces projections, dans un monde à +2 degrés, sans neige de culture, la moitié de ces stations feraient face à un risque "très élevé" de manque de neige. Avec la neige artificielle, cette proportion descendrait à 27%. "Dans certaines stations, l'investissement dans l'enneigement peut handicaper la capacité d'adaptation de la station au réchauffement climatique", estime le chercheur. Sans compter la consommation en eau, non négligeable. "La consommation en eau pour produire la neige de culture va augmenter de 8 à 25% suivant les massifs", estime Hugues François, voire encore plus si le réchauffement climatique dépasse les 2 degrés. "Le changement climatique pose la question du souhaitable et du faisable : dans certaines stations d'altitude, on pourra encore très longtemps produire de la neige de culture mais est-ce souhaitable ?", questionne le chercheur.