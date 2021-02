Les prévisions alarmantes de Météo France sur le changement climatique pour la fin du siècle

Canicules à répétition, pics à 50 degrés, sécheresses, inondations : les conditions climatiques en France seront de plus en plus extrêmes d'ici la fin du siècle selon les projections de Météo France publiées ce lundi.

Si rien n'est fait rapidement pour limiter les émissions de gaz à effet de serre en France, les températures pourraient augmenter de 3,9 °C à la fin du siècle et jusqu’à 6 °C de plus l’été selon les projections publiées lundi par Météo-France.

Accélération du réchauffement à partir de 2040

Ces modèles mis en ligne sur le portail Drias actualisent les données datant de 2014. "Toutes les observations recueillies à l'échelle planétaire confirment une accélération sans précédent du changement climatique" indique Virginie Schwarz, la Présidente-Directrice générale de Météo-France qui a travaillé avec l'Institut Pierre Simon Laplace et le Centre européen de recherche et de formation avancée en calcul scientifique.

En France, le réchauffement devrait rester limité autour de 1 degré jusqu'en 2040. Ensuite trois scénarios sont envisagés selon le niveau effectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La hausse pourrait se stabiliser autour de +1° dans un scénario d'émissions maîtrisées. Mais elle atteint +2,2° en moyenne dans le scénario intermédiaire et s'envole à +3,9° (voire +4,5°) dans le pire scénario.

Des pics de températures à 50°C

Les records absolus de température enregistrés lors de la canicule de l'été 2019 dans le sud de la France (45,9 °C à Gallargues-le-Montueux vendredi 28 juin 2019 ) pourraient être souvent dépassés. L'augmentation des températures estivales moyennes pourrait être de + 6 degrés.

Dans le pire scénario, les épisodes caniculaires seraient multipliés par 10. Le nombre de jours de vagues de chaleur pourrait également doubler même dans l'hypothèse la plus optimiste d'une maîtrise des émissions.

L’arc méditerranéen, les vallées du Rhône et de la Garonne vivront des étés absolument torrides puisque les vagues de chaleur pourront s’étaler sur des périodes supérieures à un ou deux mois continus en été.

La neige plus rare en moyenne montagne

Dans les trois scénarios, le réchauffement est plus marqué sur les zones de montagne. Les projections régionalisées montrent en effet une hausse de la température annuelle moyenne jusqu'à 6 degrés sur certaines zones des Alpes et des Pyrénées.

La neige pourrait progressivement se faire rare en dessous de 1700 mètres d'altitude. Il ne devrait plus geler l'hiver dans la plupart des régions.

Enfin le réchauffement serait selon les expert 1 °C moins élevé de la Bretagne aux Hauts-de-France qu’en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Occitanie.

à lire aussi Novembre 2020 : le mois de novembre le plus chaud jamais enregistré dans le monde

Nuits tropicales, sécheresse, inondation, tempête

Le nombre de "nuits tropicales", où la température ne redescend pas sous les 20 degrés, ce qui empêche le corps humain de récupérer, devrait augmenter de "90 jours sur les zones les plus exposées" analyse les experts. Seules les zones de montagne et le littoral de la Manche devraient être épargnées. Mais on pourrait avoir 30 à 50 nuits tropicales dans le Nord par an.

Les épisodes de sécheresse augmentent de 30 à 50% dans les scénarios moyen et haut. Il devrait pleuvoir 40% de plus en hiver mais deux fois moins en été dans le pire scénario, même si les précipitations sont difficiles à prévoir.

Les chercheurs se heurtent également à des "incertitudes" pour prévoir les phénomènes météo extrêmes, mais ils alertent sur la possibilité de voir augmenter l'intensité des pluies extrêmes, ou des vents forts dans le quart nord-est du pays.