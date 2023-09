Recherche de lithium à Vic-le-Comte, Parent et Coudes : population et élus s'inquiètent

L'inquiétude monte à Vic-le-Comte, dans le Puy-de-Dôme, depuis que le maire a découvert, par une simple alerte Google sur le nom de sa commune, qu'un permis de recherche de mines de lithium et d'hydrogène natif avait été déposé sur son territoire. Un permis exclusif, baptisé "Vinzelle", demandé par la société Sudmine, basée dans le Loiret, et qui souhaite explorer un périmètre d'environ 5,9 km² s'étendant également sur les communes de Parent et Coudes ( voir la carte ).

ⓘ Publicité

loading

Les élus ont donc écrit aux différents ministères : transition écologique, économie, industrie, s'interrogeant sur la méthode. "Il n'y a pas de volonté d'informer correctement les populations", constate Arnaud Vergne qui a suivi le dossier pour la mairie de Vic-le-Comte.

Pour lui, le dossier qui accompagne cette demande de permis de recherches offre peu de garanties. "On nous dit que ça va créer des emplois mais combien, est-ce qu'ils seront locaux ? On parle de trafic de poids-lourds, combien, sur quelle fréquence ?"

loading

Agricultrice à Lachaux, village sur le territoire de Vic-le-Comte, Amandine Gueguen s'interroge aussi. "On est sur une zone agricole protégée, donc surprise que ça concerne cette zone là et puis je suis maman, sur la commune on a cinq écoles, donc 1200 enfants, on peut se poser la question de leur devenir."

En cas d'exploitation : quelle méthode ?

Beaucoup s'interrogent aussi sur la méthode d'extraction de ce lithium en cas d'exploitation future. La société Sudmine explique qu'il s'agit pour le moment d'un simple "inventaire des ressources." On parle ici de lithium contenu dans les nappes souterraines. Avant de pomper cette eau pour en extraire le minerai, Sudmine veut "connaître le fonctionnement de ces nappes et la concentration de lithium." L'entreprise assure que tout forage viendrait plus tard, avec de nouvelles demandes d'autorisation et parle d'installations équivalentes à des forages d'eau.

Mais pour le moment, pas de quoi rassurer le SME, syndicat qui alimente le secteur en eau potable et s'inquiète de l'impact d'une telle activité sur la ressource, sachant que l'eau du robinet dépend elle aussi de ces nappes phréatiques proches de l'Allier.

Ce permis de recherches de mines est demandé pour 5 ans. Face à la surprise des élus locaux, la consultation publique a été prolongée. Les habitants peuvent donner leur avis, uniquement en ligne , jusqu'au 9 octobre.