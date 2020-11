Récit de baladeur : Envie Strasbourg, pour consommer autrement

Envie, c'est un réseau d'entreprises de l'économie sociale et solidaire né à Strasbourg dans les années 80. Aujourd'hui, avec 45 magasins au fonctionnement indépendant sur toute la France, ils sont précurseurs dans la collecte et le traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques. Forte de son savoir faire, l'entreprise développe plusieurs aspects : le dépannage, la rénovation et le réemploi de matériels, le recyclage, et même la remise en état et redistribution d’appareil médicaux. C'est Benoit Pfister, responsable des ateliers, qui nous a ouvert les portes du magasin. Un magasin qui a dû repenser sa façon de fonctionner avec le confinement et qui propose donc maintenant du click and collect. Un moyen de continuer à rendre service aux consommateurs et faire perdurer l'activité.

C'est au cœur du magasin Envie Strasbourg à Koenigshoffen que l'on retrouve tous les appareils rénovés, à des prix attractifs pour les consommateurs. Si le plus gros des ventes se fait autour de électroménager, de la gamme de froid et de la gamme cuisson, on y retrouve aussi des télévisions, des ordinateurs ou encore des téléphones. A noter que tous les appareils d’occasion sont garantis 1 an, soit 6 mois de plus que la garantie légale classique pour les produits d'occasions.

L'intérieur du magasin Envie Strasbourg, organisé pour le click and collect © Radio France - Laure Basterreix

Dans les ateliers du magasin, on retrouve les mêmes types d'appareils, mais là, ce sont ceux qui sont en train d'être réparés : réfrigérateurs, micro-ondes, téléviseurs ou encore machines à café. Les différentes équipes, chacune avec leurs compétences, œuvrent pour leur remise en état dans le respect le plus strict des caractéristiques de chaque gamme. Mohamed fait parti des plus anciens de l'entreprise, il est aujourd'hui chef d'équipe de l'atelier froid et il nous explique le fonctionnement :

L'atelier froid d'Envie Strasbourg, pour les réparations entre autre des réfrigérateurs © Radio France - Laure Basterreix

Outre sa partie rénovation, Envie dispose aussi d'une partie recyclage des Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques (DEEE). Envie collecte les DEEE pour le compte des éco-organismes, en déchetterie ou bien auprès des distributeurs reprenant les équipements usagés de leurs clients. Ils sont ensuite triés, traités et broyés de façon mécanisée sur des chaines industrielles afin de séparer les différentes matières.

L'atelier recyclage d'Envie Strasbourg © Radio France - Laure Basterreix

Envie Strasbourg emploi aujourd'hui 180 personnes dont une partie vient de l'insertion professionnelle, une façon de s’engager contre l’exclusion et de promouvoir un modèle d’entreprise où chacun trouve sa place.

L'entreprise alsacienne continue de développer des projets afin d'évoluer, de gagner en performance de traitement et de répondre au mieux aux attentes des consommateurs. Par exemple, dans les futures projets d'Envie Strasbourg, il y a cette envie de dématérialiser sur Internet la vente de pièces détachées.

Le magasin de pièces détachées d'Envie Strasbourg © Radio France - Laure Basterreix

Pour nos achats de fin d'année, n'hésitons pas à faire faire des économies à notre porte-feuille, tout en ayant un geste pour la planète. Pour vous donner un aperçu, l'équipement en neuf d'une maison correspond à l'émission de 6 tonnes de CO2, soit l'équivalent de 6 allers-retours Paris-New York !