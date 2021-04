Reconfinement : même les Strasbourgeois peuvent se promener en forêt

Vous voulez profiter de ce lundi de Pâques pour vous promener avant le retour de la pluie voire de la neige, attendue pour mardi. Or depuis ce dimanche, il est défendu de s'éloigner de plus de 10 km de chez soi sans motif impérieux.

A Strasbourg, pour quitter la ville sans vous mettre en infraction, vous avez le choix entre les gravières de la Robertsau, le parc du Pourtalès, la forêt du Neuhof ou encore la réserve du Rohrschollen, tout près du Rhin.

La réserve du Rohrschollen, près du Rhin © Radio France - Corinne FUGLER

La réserve, perdue au milieu de la vaste enceinte du port autonome de Strasbourg, entre entreprises de transport et usine d'incinération des ordures ménagères, attirait encore peu de promeneurs ce dimanche 4 avril, heureux de profiter des chants d'oiseaux et des premiers bourgeons.

Une oasis près des industries du port

"Il n'y a pas beaucoup de monde, c'est pratique. On ne risque pas de se contaminer" souligne Geneviève, venue de la Robertsau.

"Il y a des arbres, de l'eau, le Rhin", commente Didier. "J'allais souvent en Allemagne, juste là, en face, mais là c'est fichu, avec les contraintes liées à l'épidémie".

Un refuge pour les cygnes et les poules d'eau © Radio France - Corinne FUGLER

Les Mulhousiens, eux, peuvent toujours explorer la forêt de la Harth. Depuis l'ouest de Colmar, on peut grimper aux Trois-Épis.

Plus au nord, les promeneurs de Sélestat ont à leur portée la forêt de l'Ill. Et les habitants de Haguenau peuvent randonner au milieu des chênes et des pins.