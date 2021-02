Reconnaissance internationale pour les tourbières et lacs jurassiens

Situés entre Pontarlier (Doubs) et Saint-Claude (Jura), les tourbières et lacs de la Montagne jurassienne viennent d’être désignés "zones humides d’importance internationale" par le secrétariat international de la Convention Ramsar.

Les tourbières et lacs de la Montagne jurassienne, entre Pontarlier (Doubs) et Saint-Claude (Jura) viennent d’être désignés "zones humides d’importance internationale" par le secrétariat international de la Convention Ramsar, du nom d’une convention internationale adoptée le 2 février 1971, dans la ville de Ramsar en Iran, portant sur la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources.

Déjà un site labellisé en Franche-Comté

Ce site fait partie de la liste des 2.400 sites reconnus dans le monde, et des 50 sites à recevoir cette reconnaissance sur le territoire français. Il n'y en avait qu'un en Bourgogne Franche-Comté : le Bassin du Drugeon (label obtenu en 2003), qui s’étend sur 12 communes entre Pontarlier et Frasne.

Un label exceptionnel

Le projet "tourbières et lacs de la montagne jurassienne" fait suite à un programme de travaux de réhabilitation de plus de 60 tourbières. La surface labellisée en 2003 a donc doublé pour atteindre aujourd'hui plus de 12.000 hectares.