Reconstruction des digues de l'Agly : "On doit faire beaucoup plus pour protéger les populations"

Les digues de l'Agly ont été remises à neuf, après plus d'un an et demi de travaux. Une reconstruction nécessaire après le passage de la tempête Gloria, en janvier 2020. Une tempête qui avait ravagé le département et provoqué des crues de l'Agly et de la Têt. Les digues de l'Agly avaient d'ailleurs failli lâcher, à deux heures près, c'était la rupture. Depuis, il a fallu remettre en état les rives, et surtout tirer des leçons de cette catastrophe. L'Agly a débordé à certains endroits, pas à d'autres, de manière imprévisible.

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Agly planche donc sur un nouveau projet de déversoir pour canaliser les eaux en cas de prochaines tempêtes. "Le but du déversoir, c'est de savoir où l'Agly va déborder. On va surbaisser un peu la digue, ce qui va permettre à l'eau de déborder." Une manière de pouvoir gérer et préparer le terrain en cas de débordement, pour le président du Syndicat, Théophile Martinez.

"Il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. Autrement, ça va être catastrophique" - Charles Chivilo, maire de Maury

Des travaux prévus pour 2024, qui permettront de mieux supporter les épisodes de pluies violentes. Des épisodes qui vont se multiplier à cause du dérèglement climatique. Pour Charles Chivilo, maire de Maury et président de la communauté de communes Agly Fenouillèdes, il faut aller plus loin et repenser tout le maillage urbain des Pyrénées-Orientales. "En 1968, on a 280.000 habitants. Aujourd'hui, on est 480.000. Donc, si on accueille 200.000 habitants sans réfléchir, ça va être très, très compliqué", insiste Charles Chivilo, "Il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. Autrement, ça va être catastrophique."

Un triste constat partagé par Kévin Mazoyer, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales. "La donne est en train de changer très profondément, on le voit avec le changement climatique."

Les travaux de réparation suite à la tempête Gloria qui ont coûté 18 millions d'euros dans le département.