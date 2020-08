Dans la Vienne et les Deux-Sèvres, le mois de juillet 2020 a été exceptionnellement sec. Il n'a jamais aussi peu plu depuis que les relevés existent.

Record de sécheresse en juillet dans les Deux-Sèvres et la Vienne

Un mois de juillet n'a jamais été aussi dans les Deux-Sèvres et la Vienne que celui de 2020. Il n'a jamais aussi peu plu depuis que les relevés existent, c'est-à-dire 1921 pour Poitiers, 1958 pour Niort.

"Il est tombé entre 1 et 3 millimètres de précipitations. Sur la Gâtine, généralement très arrosée, on a eu entre 5 et 6 millimètres, ce n'est rien du tout pour des valeurs qui devraient être autour de 60 millimètres", précise Rémy Fruchard, directeur du centre Météo France de Poitiers.

Juillet a aussi été chaud et venteux

Juillet qui contraste avec juin, particulièrement arrosé. "Si l'on fait la moyenne des deux mois, on se retrouverait plutôt avec des précipitations supérieures à la normale", indique Rémy Fruchard. "Mais comme juillet a aussi été chaud, venteux, on a eu de l'évaporation importante et donc un assèchement". Sécheresse qui ne va pas s'améliorer avec la canicule attendue pour la fin de semaine. Météo France ne prévoit pas de pluie avant une semaine.

Un ensoleillement plus important

Côté températures en juillet, du chaud donc mais rien d'exceptionnel. "Les températures maximales moyennes ont été supérieures de deux degrés aux normales de saison. Mais les nuits et les matinées ont été plutôt fraîches", poursuit le directeur du centre Météo France de Poitiers. On a relevé par exemple 38,6° le 31 juillet à La Trimouille, 38,2° le 30 juillet, à Melle.

Et puis, le vent a chassé les nuages. Il y a donc eu beaucoup de soleil sur le Poitou au mois de juillet. 308 heures d'ensoleillement relevées sur Poitiers contre 242 en moyenne. Pour Niort, 311 heures de soleil, soit 60 heures de plus qu'en moyenne.