Record historique : l'été le plus sec jamais enregistré en Lorraine

On s'achemine vers l'été le plus sec jamais enregistré en Lorraine avec des records de pluviométrie en Meurthe-et-Moselle, dans les Vosges et dans la Meuse. Et des sols secs : record absolu pour Météo France depuis 1959 même si la pluie – de 20 à 30 mm - est annoncée à partir de dimanche soir.

Tomblaine, France

C'est un record absolu, il n'a jamais aussi peu plu en Lorraine durant l'été en se basant sur la période estivale, du 1er juin au 19 septembre selon les données de Météo France. Et, conséquence logique, les sols n'ont jamais été aussi secs en Lorraine depuis 1959 avec une humidité superficielle qui n’a jamais été aussi basse.

Une indice de sécheresse du sol à 0,19 pour la journée du 19 septembre 2019, sachant que pour cet indicateur, zéro correspond à un sol complètement désertique et que "1" signifie que vous avez les pieds dans l’eau. Météo France calcule quotidiennement l’indice d’humidité du sol entre zéro et moins deux mètres en moulinant les données de la pluviométrie, mais aussi du rayonnement et du vent.

7ème année la plus sèche depuis 1963

Concernant la pluviométrie, si l’on prend une période plus grande, depuis le début de l'année 2019, on est pour l'instant la 7ème année la plus sèche depuis 1963, les précédents records étant 1976 et 2003, en se basant sur la période du 1er janvier au 19 septembre. Les paysages ruraux avec de l’herbe jaune, des colzas et des maïs rachitiques confirment les chiffres de Météo France.

Prochaines pluies cet automne

Et si Hubert Barthelemy, de Météo France Nancy-Tomblaine, prévoit des précipitations... ce sera après l’été avec des pluies orageuses dans la nuit de dimanche à lundi en Lorraine, 20 à 30 millimètres de pluies par endroit, puis de la pluie fine et par intermittence la semaine prochaine. On se dirige donc très logiquement vers l’été le plus sec depuis que le service public de prévisions météo enregistre la pluviométrie en Lorraine et calcule l’indice de sécheresse.

