Des records de douceur en Drôme et en Ardèche pour la fin de l'année ?

On pourrait battre des records de douceur en Drôme et en Ardèche pour ces deux derniers jours de l'année. Les prévisions de Météo France montrent des températures un degré en dessous des records absolus.

Il faut s'attendre pour ce jeudi et ce vendredi à une série de 17°C en Drôme et en Ardèche. Ce devrait être le cas à Montélimar, à Valence encore à Alba-la-Romaine en Sud Ardèche. On est à quelques dixièmes de degré des records absolus de douceur pour les dix derniers jours de décembre.

17° à Lus-la-Croix-Haute à 1.000 mètres d'altitude

La température devrait atteindre d'ici vendredi 17°C à 1.000 mètres d'altitude à Lus-la-Croix-Haute dans la Drôme. Le record pour cette station météo qui enregistre les températures depuis 1946 est de 18,3°C. Météo France prévoit même 18°C à Vassieux-en-Vercors vendredi. Il va faire 17°C à Montélimar alors que le record depuis 1946 est de 19,9°C. 20°C sont prévus à l'extrême Sud du département de l'Ardèche à Orgnac-l'Aven. Ici, le record est de 20,3°C : autrement dit il pourrait être battu.

L'anticyclone des Açores

Le responsable de cette douceur a un nom : c'est l'anticyclone des Açores. Il va à partir de ce jeudi se caler sur la France. Il fait remonter de l'air chaud subtropical vers nos latitudes.

Est-ce un signe du réchauffement climatique ? Seul, cet événement de grande douceur n'aurait pas de signification et il aurait bien pu se dérouler il y a cinquante ans. Mais c'est la fréquence de ces épisodes chauds en été ou doux en hiver qui montre que le climat se réchauffe.

Des stations de ski en difficulté

La pluie de ces derniers jours et la grande douceur prévue mettent en difficulté les stations de ski du Vercors drômois. Néanmoins selon leur directeur Marc Oboussier, les pistes de ski alpin du col de Rousset et de Fond d'Urle ne devraient pas fermer. Il a beaucoup neigé fin novembre et au cours du mois de décembre, jusqu'à 2,5 mètres en cumulé. C'est ce qui permet aujourd'hui de garder ces pistes de ski alpin ouvertes et de passer cet épisode de températures élevées.

La seule station de ski de piste d'Ardèche, la Croix de Bauzon devrait fermer ses portes ce jeudi. Elle n'avait ouvert que dimanche.

À partir de ce dimanche, les températures seront plus fraîches le matin. Et la semaine prochaine, on devrait retrouver des gelées matinales en plaine.