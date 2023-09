Records de température battus cette semaine à Tours, Joué-lès-Tours, Amboise ou Saint-Épain

Il a fait 35,5° à Tours ce samedi 9 septembre à Tours, et même 36,1° à Joué-lès-Tours ! Deux records battus pour un mois de septembre dans ces deux villes. Celui de Tours datait du 14 septembre 2020 quand celui de la ville jocondienne datait...de la veille ! Le thermomètre a franchi allégrement la barre des 30 degrés toute cette semaine en Indre-et-Loire, avec un pic de chaleur enregistré ce weekend. Ce qui a entraîné le déclenchement d'une vigilance orange canicule, du jamais vu en Touraine pour la saison. D'autres villes comme Amboise (35° les 5, 6 et 7 septembre 2023) et Saint-Épain (35° le 4 septembre 2023) ont aussi battu des records.

Pour d'autres villes comme Ferrière-Larçon, Reignac, Saulnay ou Sublaines, les records n'ont pas été atteints mais les températures relevées cette semaine se classent aisément dans les top 10 des journées les plus chaudes jamais enregistrées par Météo France.