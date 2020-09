Records de températures à Brest et sur l'île d'Ouessant

32, 2 °à Brest ce lundi. Du jamais vu un 14 septembre signale la station Météo France de Brest Guipavas. En Bretagne, on continue à exploser les records... A Brest, si on remonte un peu les archives, on trouve 28,5° un 16 septembre en 1982 et 32, 6°en 1961 mais c'était un 1° septembre. Record battu aussi ce lundi à Pleyber Christ dans le Nord Finistère avec 33,1° et sur l'île d'Ouessant avec 26,2°. Du jamais enregistré en septembre à Ouessant. C'est par ailleurs la journée la plus chaude de l'année 2020 à Ouessant!