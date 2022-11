Record de températures en Ile-de-France et déficit de précipitations sur Paris en octobre

Après des records cet été, octobre 2022 a été le mois d'octobre le plus chaud en Ile-de-France, depuis le début des mesures de Météo-France en 1947, avec une température moyenne de 15,5%. C'est 3,3° de plus que les normales de saison dans cette même région. Une augmentation similaire avec le reste de la France, de + 3,5° et une température réhaussée de 17,2° à l'échelle nationale.

La température de la capitale a enregistré près d'un degré de plus que le reste de la région : 16,3°. C'est 3,1° de plus que les précédents mois d'octobre à Paris. Il s'agit là d'un record depuis le début des mesures effectuées à la station Montsouris, en 1873.

Les précipitations ont été quasiment identiques que les précédentes années, en Ile-de-France, avec un cumul mensuel de 62.9 mm, la moyenne des trente dernières années (octobre 19991-2020) étant de 63.2 mm dans la région. En revanche elle sont en déficit de -10% à Paris, où il a moins plu : 49.2 mm, contre habituellement 55,2 mm (normale mensuelle octobre 1991 - 2020).