Records de températures pour un 1er octobre en Occitanie ; près de 33 degrés à Toulouse, 34 à Albi

Les prévisionnistes de Météo France nous avaient prévenu, il devait faire chaud ce dimanche. Des records de chaleur ont même été battus en ce premier jour du mois d'octobre partout en Occitanie.

Une canicule tardive

Un peu partout chez nous le thermomètre s'est emballé en ce premier octobre. Plus de 34 degrés ont été relevés par les prévisionnistes à Montauban ou encore Albi. A Toulouse, le mercure a grimpé jusqu'à 32.6 degrés à 15h30 ce dimanche. C'est dans le sud-ouest qu'il a fait le plus chaud ce dimanche comme on peut le voir sur la carte ci-dessous.

Plusieurs records de chaleur ont été battus partout en Occitanie. Selon le site Extrême Météo 29 stations principales ont battu leur record principal. Et certains records pourraient bien être battus de nouveau ce lundi 2 octobre.

Atteindre les 35°C au moins d'octobre est très rare. Cela s'était produit en 2004 et en 1985 en France métropolitaine.