Recul des falaises, montée du niveau de la mer : Criel-sur-Mer déjà à l’épreuve de la crise climatique

"Promenade interdite, effondrement de falaise" peut-on lire sur les multiples barrières qui interdisent aux publics de passer en dessous ou sur les falaises de Criel-sur-mer (Seine-Maritime). Ca fait plus de dix ans que cet accès est restreint, mais l'érosion des falaises s'est accentuée depuis près de deux ans, à cause de la crise climatique.

Les spécialistes le rappelle : d'ici 2100, les températures vont augmenter de 1 à 4 degrés. Les nappes phréatiques seront de plus en plus asséchées à cause de la baisse de 10% des précipitations, le niveau de la mer va monter à plus d'un mètre, les pluies se feront plus violentes.

Ce trou rue de Chessington n'existait pas il y a deux ans. © Radio France - Juliette Bourgault

C'est notamment pour réagir dans l'urgence à ses effets que le GIEC normand a annoncé 34 nouvelles mesures ce jeudi 12 janvier 2023. Le groupe de 25 experts, financé par la région, prévoit un nouveau plan d'action financé à hauteur de 500 millions.

"Ce trou n'existait pas il y a deux ans"

L'intensification de ce type de phénomènes météorologiques favorise le ruissellement. "La pluie s'infiltre et dissoud la craie qui compose les falaises. Ca crée des fissures, établit Alain Trouessin. Ensuite, il suffit que la dynamique des vagues fasse son travail au pied des falaises pour que des entiers se détachent."

La dernière chute à Criel-sur-Mer date de mi-novembre dernier. Mais l'effondrement le plus impressionnant, c'était à l'hiver 2021 : des morceaux de "soixante mètres de long et cinq à huit mètres de large" sont partis, se souvient l'élu. Il pointe une partie de la route Chessington, qui longe les hauteurs de la falaise : "Ce trou, ici, n'existait pas il y a deux ans."

"Dès que le risque est imminent, il faut exproprier"

Ce recul de la falaise a des conséquences directes sur les habitants. Après une expropriation en 2021, une résidence secondaire, rue Gontran de Malartic, va être détruite d'ici le printemps 2023*. "Dès que le risque est imminent, il faut exproprier*", rappelle Alain Trouessin.

Les habitants ont été expropriés de cette résidence secondaire en 2021 car elle risque de tomber avec un pan de falaise. © Radio France - Juliette Bourgault

Il est certain que d'ici dix ou vingt ans, les autres habitations de ces rues en bord de mer devront aussi être détruites. Hormis la réaction au cas par cas, il n'envisage pas d'autre solutions : "On pourrait sécuriser mais ça nous coûterait 50 millions d'euros."

Agir avant que la crise climatique ne le fasse : c'est aussi ce que le maire souhaiterait faire avec le problème de montée des eaux et le recul du trait de côte. Il a ainsi donné son accord au Syndicat Mixte Littoral (SML) pour que ce dernier mène une étude. Le but ? Savoir s'il faut oui ou non détruire sa route littorale.

"Une route digue assez régulièrement dégradée par les tempêtes"

"On parle de résilience, avance l'élu. On ne veut plus se battre avec la nature : on a une route digue sur le front de mer qui est assez régulièrement dégradée par les tempêtes et les coups de vent."

Mais le maire craint l'impact que cette modification de paysage pourrait avoir sur les habitants de Criel-sur-Mer et les touristes. 40% des logements sont des résidences secondaires dans cette commune de 2 700 habitants.

"Avec l'étude, on pourra voir l'effet d'une telle décision sur l'économie locale, sur le tourisme, en terme de déplacements, de voie douce, de circulation, énumère-t-il. On modifierait le cadre de vie des gens et c'est loin d'être négligeable."

Le projet reste encore très hypothétique. Les premiers résultats du SML seront rendus d'ici mars ou avril 2023.