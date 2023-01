Recyclage des sapins de Noël : l'essentiel à savoir dans l'Indre-et-Loire

Plusieurs écoles, en Touraine, pour ce qui est du recyclage des sapins de Noël . A Tours, par exemple, c'est ramassage "personnalisé", devant chez vous. Cela se passe sans inscription, ce jeudi 5 janvier, et jeudi prochain, le 12 janvier. L'an dernier, cela avait permis de collecter 1200 sapins, soit plus de 6800 kilos d'arbres de Noël récupérés.

Deux endroits où déposer son sapin lors de cette collecte personnalisée : Devant chez soi , ou auprès des poubelles à ordures ménagères de son immeuble. Attention, et cela, c'est valable pour toutes les collectes dans tout le département :

pas de décoration sur le sapin , pas non plus de sac à sapin, et uniquement des sapins naturels.

Recyclage via le ramassage des déchets verts dans la métropole de Tours

Faute de quoi votre sapin pourrait rester sur le trottoir, car il n'est plus recyclable. Ce sont 4 camions qui font le tour de la ville de Tours pour mener cette opération de collecte en porte à porte. Avec, pour objectif, livrer ces sapins à deux sociétés : Ecosys à Saint-Pierre-des-Corps, et Loire Compost Environnement, entreprise basée dans le Maine-et-Loire.

Ces entreprises, elles broient les sapins tourangeaux , et les gardent pour en faire du compost, du paillage.

Dans le reste de l'Indre-et-Loire, le recyclage du sapin, c'est par le biais du ramassage des déchets verts, comme dans les 21 autres communes de la métropole de Tours.

Collecte du 6 au 20 janvier à Amboise

Reste aussi la collecte de sapins dans des bacs, comme à Amboise. Du vendredi 6 janvier au vendredi 20 janvier 2023, la ville organise la collecte de sapins, également naturels, sur le parking du marché, du côté de la passerelle de la Loire à vélo.

Là aussi, pour que le sapin soit recyclé, pas de sac à sapin, pas de décoration, ni neige artificielle. Les sapins seront valorisés en paillis. Reste également la solution des déchèteries, solution alternative pour recycler vos sapins de Noël.