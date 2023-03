Recyclage : la Boite à Papiers s'agrandit encore à Limoges

Elle semble loin l'époque où la Boite à Papiers était une association, créée en 1990 rue de la Croix verte, par un groupe d'amis, pour collecter le papier auprès des particuliers tout en faisant travailler des personnes éloignées de l'emploi. Depuis, l'association est devenue société et elle n'a cessé de grandir, à mesure que la collecte et le tri des déchets s'est fait de plus en plus précis. "La consommation fait que de plus en plus de produits électriques et électroniques arrivent en déchèterie", résume le directeur général, Guillaume Georget.

Aujourd'hui, l'entreprise spécialisée dans la collecte et la valorisation des déchets trie plus de 8.000 tonnes de déchets par an. Elle compte 1.600 clients, affiche un chiffre d'affaires de 5,6 millions d'euros en 2022 et emploie 125 personnes dont une cinquantaine en contrat d'insertion professionnelle.

Elle vient d'inaugurer fin janvier sa nouvelle unité d'exploitation sur laquelle 25 personnes réceptionnent et trient de vieux frigos, machines à laver, des petits appareils ménagers, mais aussi du papier provenant notamment d'archives d'administration ou encore du polystyrène.

"Ici on traite tous les déchets non dangereux" explique Sophie Cottaz, responsable exploitation pour la Boite à Papiers, "au niveau du papier, on atteint 500 tonnes dans l'année, 5.000 tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques, 100 tonnes de polystyrène".

Valoriser les vieilles fenêtres

Dans un coin du hangar, quelques fenêtres attendent qu'on s'occupe d'elles, "il y a quelques palettes qui m'attendent dehors et d'autres qui vont arriver" s'empresse de rajouter Sophie Cottaz.

Pour l'instant, la Boite à Papiers est en phase d'essai pour se développer dans les prochains mois sur ce marché. "Il y a une nouvelle règlementation sur les déchets du bâtiment et nous on se cantonne à la partie fenêtre" complète Guillaume Georget, le directeur général, "pour recycler le vert plat, pour refabriquer des fenêtres et la même chose pour le PVC, l'alu". A moyen terme, ça pourrait représenter 1.000 à 2.000 tonnes de fenêtres recyclées chaque année .

Un nouveau marché à côté de celui du démantèlement d'écrans plats et tubes cathodiques sur lesquels la Boite à Papiers est déjà engagé et pour lequel le volume à traiter à plus que doublé atteignant environ 2.500 tonnes.

Depuis quelques l'entreprise limousine recycle aussi les équipements de protection individuels à usage unique dans le milieu médical, "des produits normalement faciles à recycler mais identifiés comme à risques infectieux. On s'est équipe d'une machine spéciale pour faire une désinfection pour ensuite pouvoir recycler la matière, pour aller des volumes de ce côté là", explique encore Guillaume Georget.