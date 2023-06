Recycler ses bouteilles plastiques en échange de bons d'achat, ça se développe en Touraine

C'est un domaine sur lequel on peut encore, toujours, mieux faire, celui du recyclage de nos déchets plastiques ! En la matière, de drôles de machines ont vu le jour en Touraine. On peut les trouver dans des grandes surfaces, ou dans des bâtiments publics, comme en gare de Saint-Pierre-des-Corps. Des machines où l'on peut y insérer ses bouteilles plastiques, et grâce auxquelles on reçoit en échange des bons d'achat.

C'est comme pour recycler ses bouteilles de verre. Le bruit en plus. Melinda a apporté deux grands sacs remplis de bouteilles plastiques. Elle les insère une à une dans la machine. "C'est pour éviter de les mettre au recyclage. Du coup, ça fait moins à mettre aux poubelles".

Car dans sa commune de Château-la-Vallière, les déchets plastiques ne sont ramassées qu'une fois par semaine. Là en plus, avec sa mère Marie-Josée, elles gagnent un bon d'achat à dépenser dans cette grande surface de Tours Nord. "J'ai un bon de 50 centimes et un bon de 14 centimes. Ce n'est pas grand chose. Mais au bout d'un certain moment, on peut quand même déduire de ce qu'on achète".

"On a mis des bacs et des instructions, mais personne ne respecte"

Kenny Marcel Nyamugabo a lui aussi mis au point une machine à recycler des bouteilles plastiques. Il y a quelques années, cet étudiant tourangeau est parti d'un constat. Les bacs jaunes seuls ne suffisent pas. "Non, ça ne suffit pas parce que les bacs jaunes, on en a partout. Quand vous allez à la gare, vous allez trouver des bacs. Sauf qu'on a mis des bacs et des instructions, mais personne ne respecte ces instructions. Ce qui fait qu'en fait, dans les bacs, tous les déchets sont mélangés. Quand vous mettez une bouteille en plastique dans une poubelle pour ordures ménagères, on perd des matériaux qui pourraient être revalorisés".

Des bons d'achat contre des bouteilles plastiques

D'où l'idée de cette carotte, ce bon d'achat donné en échange des bouteilles plastiques, utilisable dans des commerces locaux de Tours. Et ça marche, il a déjà trois bornes installées dans le département, dont l'une à Mame, à Tours. Il en aura cinq de plus à la rentrée. Pour son invention, Kenny Marcel Nyamugabo a d'ailleurs reçu plusieurs récompenses, dont trois médailles au fameux Concours Lépine en 2021 .