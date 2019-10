PHOTOS - A Redessan, un jardin pour échanger et partager

A Redessan, on cultive son jardin. Depuis quelques mois, un jardin partagé de 1000 m2 a vu le jour au fond du Parc de l'Eau. Le projet porté par le centre socio-cuturel Odyssée et par l'association "Arrosoir et coccinelle" a déjà beaucoup de succès.

Redessan, France

Un jeudi matin au jardin partagé de Redessan. Un vaste jardin potager de 1000 m2 installé au fond du Parc de l'Eau. A l'occasion des vacances scolaires, Philippe Salazar, le directeur du centre socio-culturel Odyssée est venu avec plusieurs ados de la commune pour leur faire découvrir ce lieu. "C'est des jeunes qui d'habitude sont chez eux, n'ont pas trop l'habitude de sortir à l'extérieur. Ce matin, je leur ai dit, on va faire un tour au jardin, ils ne connaissaient pas. Là, on n'arrive plus à les faire partir." Lilou et Cléa (12 ans) par exemple ont entrepris d'aménager avec des pierres des Costières, l'entrée de la cabane à outils que la mairie a fait construire.

Philippe Salazar, le directeur du centre socio-culturel Odyssée à Redessan Copier

"Le jardin partagé, c'est ma thérapie"

Les deux adolescentes découvrent également l'art et la manière de cueillir les haricots verts avec une des bénévoles de l'association "Arrosoir et coccinelle", Léa Brepsant qui, dans la vie, enseigne les arts plastiques. "C'est ma thérapie, c'est un bien-être, c'est se ressourcer dans les vraies choses de la vie. Ce sont des choses toutes simples, un peu d'eau, de la terre, du soleil."

Léa Brepsant Copier

Un lieu de partage

Le jardin partagé prend forme petit à petit. L'association "Arrosoir et coccinelle" prévoit de réparer la serre et d'y installer plusieurs bacs de terre pour s'initier au jardinage. Une mare doit également être creusée. Son président, Bernard Trinquier, un enseignant à la retraite passionné de jardinage est enthousiaste quand il parle de ce jardin fréquenté par toutes le générations grâce aux nombreuses animations qui y sont organisées. "En venant ici, des bouts de chou de 3 ans sous le regard des plus petits d'un an ont planté des tomates, des salades avec leurs assistantes maternelles. Ils sont repartis un jour, avec des salades sous la poussette, pour les parents. Ce rapport à la terre peut commencer très très tôt."

Bernard Trinquier, président de l'association "Arrosoir et coccinelle" Copier

Pour faire prospérer ce jardin, le centre socio-culturel va accueillir prochainement un jeune en service civique. Charge à lui de faire de l'initiation au développement durable et à proposer des animations aux enfants. Des ateliers recettes sont également prévus.

Le jardin partagé est installé au fond du Parc de l'Eau © Radio France - Sylvie Duchesne

La serre sera bientôt réparée © Radio France - Sylvie Duchesne

L'hôtel à insectes © Radio France - Sylvie Duchesne

La récolte de haricots © Radio France - Sylvie Duchesne