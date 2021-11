Réduction de la pollution lumineuse : La Bazouge-des-Alleux labellisé "village étoilé" en Mayenne

Vous connaissez le label "village fleuri" dans les communes, voici le label "village étoilé". Créé par l'ANPCEN (l'Association Nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes), il œuvre pour la qualité de la nuit en luttant contre la pollution lumineuse. La Bazouge-des-Alleux est la première commune labellisée en Mayenne, avec deux étoiles, sur cinq au total.

Un intérêt économique d'abord, puis la volonté de "préserver l'existant"

Pour obtenir ce label, les élus ont du cocher diverses cases, répondant au cahier des charges de l'ANPCEN. Ils ont aussi signé une charte d'engagement pour continuer à améliorer la qualité de leur ciel.

Il y a d'abord eu un intérêt financier à réduire la durée d'éclairage dans le village, selon le maire Bernard Gerault. Mais cela va plus loin pour Frédéric Geslin, conseiller municipal : "Notre humanité perdrait quelque chose si l'on perdait ce lien avec le ciel étoilé qui nous ramène à notre finitude."

C'est l'intérêt d'un territoire, voir d'un pays. - Frédéric Geslin

Frédéric Geslin espère que cette initiative fasse effet boule de neige dans le département : "Ce n'est pas l'intérêt d'une commune, c'est l'intérêt d'un territoire, voir d'un pays. C'est un bien collectif pour nous les humains, que l'on partage avec le monde la faune et de la flore."

Ainsi, les élus veulent montrer l'exemple, et impulser un mouvement sur le département : "On en parle aux communes autour, nous sommes soutenus notamment par les sénateurs. Tout le monde sera gagnant à avoir un beau ciel étoilé le soir."

L'inauguration du panneau du label deux étoiles, qui sera installé à l'entrée de la Bazouge-des-Alleux - Frédéric GESLIN / La Bazouge

En effet, l'éclairage public a des conséquences sur l'environnement : cela impacte les cycles de la faune et de la flore. D'après l'ANPCEN, l'extinction des étoiles déboussole certains animaux, le cycle des arbres en foret est perturbé par les éclairages en bord de route par exemple. S'il y a trop d'éclairage autour des domiciles, cela touche aussi le sommeil des humains. Il est totalement interdit d'éclairer toute zone humide.

Quelles mesures les communes peuvent-elles mettre en place ?

D'abord, il est possible de moins éclairer, et de sélectionner les zones concernées en fonction des activités des habitants. À la Bazouge-des-Alleux par exemple, l'extinction des feux se fait à 22h. Cela permet également à la commune d'économiser.

Le type d'éclairage public et le choix des ampoules jouent aussi. En Mayenne, Territoire d'énergie 53 peut accompagner les communes pour trouver l'éclairage adapté. Aujourd'hui, les modèles les plus récents de lampadaires fonctionnent avec un détecteur de mouvement. Ils ne se déclenchent que lorsqu'une personne passe, cela évite d'illuminer le ciel pour rien.

Ensuite, les communes peuvent s'adapter à leur terrain. À La Bazouge-des-Alleux, les habitants veulent éclairer l'église du village, pour mettre en valeur leur patrimoine. Les élus prévoient des spots par l'intérieur, et non pas l'extérieur. De quoi en plus, mettre en valeur ces vitraux qui font partie des plus vieux en Mayenne.

En France, plus de 700 commune sont désormais labellisées village étoilé. La région des Pays de la Loire est plutôt bonne élève en la matière, d'après l'ANPCEN.