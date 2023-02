Réduction des déchets : 220 composteurs distribués gratuitement au Pays de Meslay-Grez

Nathalie Guironnet / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

La communauté de communes du Pays de Meslay-Grez va distribuer gratuitement 220 composteurs à ses habitants. La collectivité locale veut les inciter à réduire leurs déchets.

Distribution à partir du 24 mars

Pour participer à cette opération, les habitants doivent s'inscrire en envoyant un mail à prevention.dechets@paysmeslaygrez.fr : la distribution va commencer à partir du vendredi 24 mars, entre 14 heures et 17 heures. Elle se poursuivra le samedi 25 mars, entre 9 heures et 12 heures, le vendredi 31 mars et le samedi 1er avril.