Réduction des déchets : 9 Français sur 10 font des efforts mais peuvent mieux faire selon un sondage Odoxa

Neuf Français sur dix indiquent faire quotidiennement attention à réduire leur déchet, 37 % le font d'ailleurs systématiquement. C'est ce qui ressort de l' enquête réalisée par Odoxa pour Suez, auprès de 12.482 personnes dans toute la France. À l'occasion de la Semaine européenne de réduction des déchets , qui se tient du 19 au 27 novembre, Odoxa publie ce mercredi son troisième baromètre "Environnement", concernant l'année 2022.

ⓘ Publicité

Selon l'institut de sondage, l’engagement des Français pour réduire leurs déchets reste fort, mais les pratiques ont du mal à s’ancrer durablement, notamment avec l'inflation. Dans le détail, 89 % des Français font attention au quotidien à réduire leurs déchets, 88 % jugent qu’il est facile de les trier et 73 % privilégient désormais certains emballages quand ils font les courses (carton, verre). En revanche, au travail, seuls 54 % des salariés estiment que leur entreprise met suffisamment de moyens à disposition pour limiter les déchets. Mais cela varie selon les secteurs (39 % dans l'enseignement, 61 % dans l'industrie et l'agriculture).

À lire aussi Comment réduire votre consommation de textile ? France Bleu vous donne des conseils faciles et pratiques

Des disparités selon les régions

Des disparités sont également observées en fonction des régions. Les résultats autour de la façade Ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Normandie voire Centre-Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine) sont plus positifs qu'ailleurs. Par exemple, 94 % des habitants de la métropole de Rennes disent qu'ils font quotidiennement attention à limiter leurs déchets, ce sont 10 points de plus qu'à Marseille, Toulouse ou Paris. L’engagement pour limiter ses déchets est globalement moins fort dans les espaces plus urbanisés. Le compostage, les circuits courts et la réparation des équipements restent encore peu développés en dehors des villes moyennes et des zones rurales.

L'inflation modifie certains comportements

Si la tendance est tout de même à la prise de conscience ; les Français ne semblent pas encore prêts à changer radicalement de manière de consommer, notamment en raison de l'inflation record. Cette année, certains ménages ont été amenés à privilégier des achats adaptés à leurs ressources (produits plastiques moins chers), plutôt qu’à la protection de l’environnement (circuits courts), selon Odoxa.

En revanche, "certaines éco-pratiques avantageuses économiquement gagnent du terrain", analyse l'institut de sondage, comme le fait d'acheter ou revendre sur des plateformes de seconde main, pratique partagée par 69 % des Français, et régulière pour 38 % (en hausse de quatre points). Certains font également recycler ou revendent leur smartphone quand ils souhaitent en changer. Dans le même esprit, 83 % des Français adhérent au principe des friperies, ressourceries et recycleries, qu’ils pourraient utiliser pour acheter ou donner des vêtements. 48 % d’entre eux pourraient s'y rendre pour y acheter des vêtements, un taux qui monte à 55 % chez les membres de foyers dont les revenus mensuels sont inférieurs à 1.500€, et chez les moins de 25 ans.