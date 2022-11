Réduction des déchets : demandez votre composteur à l'agglo du Cotentin!

C'est presque une course contre la montre qui est engagée par l'agglomération du Cotentin, à l'image d'autres collectivités partout en France, pour relever le défi lancé par l'Etat de réduire de 50% la quantité des déchets à enfouir à l'horizon du 1er janvier 2024, soit dans à peine plus d'un an.

ⓘ Publicité

Simplification du tri

Première échéance importante : le 1er janvier 2023. La totalité des habitants de l'agglomération du Cotentin sera passée à l'extension de la consigne de tri. Un terme un peu compliqué qui cache une réalité très simple. Il sera désormais possible, partout, de déposer dans les poubelles jaunes dédiées au recyclage, la totalité des emballages qu'ils soient en fer, en plastique, filmés, ou en polystyrène. Autrement dit, plus besoin de se poser de questions pour trier. Une simplification qui doit améliorer les tonnages triés et recyclés, et du même coup, doit permettre de réduire les volumes dans les poubelles destinées à l'enfouissement.

Valoriser les biodéchets

L'autre défi à relever, c'est celui du compostage. Coquilles d'oeufs, restes de pain et épluchures de légumes et de fruits peuvent ainsi être valorisés et sortis des poubelles pour contribuer à la création d'un compost réutilisé dans les jardins. Pour cela, l'agglomération du Cotentin distribue gratuitement des composteurs individuels. 20% des 92 000 foyers en sont déjà équipés et la demande est forte actuellement : autour de 800 exemplaires par mois.

Des solutions de composteurs collectifs existent également à l'échelle d'un quartier ou d'un immeuble à condition de disposer d'un référent. L'agglomération met également en place un système de location d'un broyeur de végétaux, ce qui permet d'éviter d'emmener les déchets jusqu'aux bennes des déchetteries et de disposer gratuitement de paillage pour son jardin.

Un accompagnement pour franchir le pas du compostage

Pour se mettre au compostage ou utiliser le service de location de broyeur, adressez-vous directement à l'agglomération du Cotentin. Deux salariés en service civique ont été recrutés spécialement pour accompagner les habitants dans leurs premiers pas dans le compostage.