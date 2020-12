Référendum sur le climat : réactions mitigées après l'annonce d'Emmanuel Macron

Après l'annonce lundi d'Emmanuel Macron d'organiser un référendum pour intégrer la défense du climat et la préservation de l'environnement dans la Constitution, les réactions sont nombreuses et mitigées. Scepticisme pour certains, coup de communication ou manoeuvre politique pour d'autres.

Les réactions sont nombreuses ce mardi au lendemain de l'annonce d'Emmanuel Macron. Le président de la République a annoncé lundi, devant les membres de la Convention citoyenne pour le climat, sa volonté d'organiser un référendum pour inscrire la lutte pour le climat et la préservation de l'environnement dans la Constitution.

Ce mardi Jean Castex a déclarer espérer que ce référendum puisse se tenir "si possible" avant la fin du quinquennat, ajoutant que l'évolution de la situation sanitaire "déterminera l'échéance" de la consultation des Français.

"Plutôt une bonne surprise" pour Jean-Pierre Cabrol, co-président de l'association des 150 issus de la Convention citoyenne pour le climat. "A l'annonce du président, tout le monde est resté bouche bée" a-t-il réagit sur franceinfo. "Inscrire cette notion environnementale dans la Constitution, c'est reconnaître qu'effectivement, il peut y avoir une urgence climatique. Il peut y avoir une politique répressive en matière de protection du climat. C'est primordial, c'est essentiel" explique-t-il.

Il estime "qu'aucun Français ne s'y opposera" ajoutant que le plus important sera la "communication qui sera faite avant sur la question qui sera posée" lors du référendum.

Même son cloche pour Thierry Pech, directeur général du groupe de réflexion Terra Nova et co-président du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. "Je pense que, d'ores et déjà, on peut dire que ces 150 citoyens n'ont pas travaillé pour rien" a-t-il réagi sur franceinfo. "Finalement, beaucoup de ces décisions n'auraient sans doute pas été prises s'ils n'avaient pas été là et s'ils n'avaient pas travaillé comme ils l'ont fait".

Stratégie politique

Mais tous ceux qui jouent un rôle dans ou autour de la Convention citoyenne pour le climat ne partagent pas forcément cet avis. Pour Matthieu Orphelin, député du Maine-et-Loire, écologiste et membre du comité de suivi de la Convention citoyenne, le référendum est "certes une mesure utile, mais n'est pas l'essentiel". Il estime qu'il y a "quand même de la stratégie politique" de la part d'Emmanuel Macron.

Le député, qui a quitté les rangs de LREM, reproche au président d'avoir "réussi à désaxer la discussion". "On devrait discuter aujourd'hui des mesures concrètes pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre et changer la vie des citoyens en mieux, pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre dès les prochains mois, dès les prochaines années".

La droite fustige le cynisme du chef de l'Etat

La droite et l'extrême droite ont vivement critiqué l'annonce d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen y voyant une "manoeuvre politicienne" de la part d'Emmanuel Macron. La présidente du Rassemblement national a déclaré que les "Français attendaient autre chose" alors que la "crise sanitaire et économique touche des millions de nos compatriotes".

L'eurodéputé RN Nicolas Bay et Nicolas Dupont-Aignan, ancien allié du Marine Le Pen en 2017, ont tous deux revendiqués l'organisation d'un référendum, non sur le climat, mais sur l'immigration. Avis partagé par le numéro 2 de LR, Guillaume Peltier qui a vu dans l'annonce du président un "cynisme creux" et jugé dans un tweet que les urgences étaient "ailleurs", dans la "laïcité face à l'islam politique et notre souveraineté sur l'immigration".

Le chef de file des députés LR, Damien Abad, a jugé sur Public Sénat qu'il s'agissait d'une "instrumentalisation de l'écologie à des fins politiques". Il a mis en garde contre un risque de "fracture", car "derrière le référendum, il y aura forcément un référendum envers le président de la République", alors que l'écologie est "un sujet qui doit nous rassembler".

Un référendum compliqué à organiser

D'autres voix se sont faites entendre pour évoquer les difficultés pour qu'un tel référendum voit réellement le jour. "C'est même très loin d'être gagné" estime Jean-Philippe Derosier, constitutionnaliste et professeur de droit public à l'Université de Lille. Il a expliqué que ce référendum supposait un accord au préalable entre l'Assemblée nationale et le Sénat.

"Or, on est dans un contexte où le Sénat, en particulier, n'est pas véritablement disposé à faire un cadeau au chef de l’Etat" explique-t-il. "On entre dans un contexte de campagne d'abord régionale, départementale, mais surtout campagne présidentielle. On sait que le Sénat est politiquement opposé au chef de l’Etat. S'il s'accordait avec l'Assemblée nationale pour faire cet accord sur le texte, puis ce référendum, ce serait soutenir Emmanuel Macron".

Pour Jean-Philippe Derosier, le président de la République fait un "pari politique", voire une "manoeuvre politique" pour mettre la pression sur le Sénat. Il explique également que la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique figurent déjà dans la Constitution.

"On y retrouve deux articles, l’un concernant le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, et le devoir de prendre part à la protection et à l'amélioration de l’environnement. Selon une décision du Conseil Constitutionnel rendue jeudi 10 décembre, le législateur ne peut aller contre ces deux articles et ne peut pas prendre des mesures qui ne participeraient pas à cette amélioration de l'environnement" a-t-il précisé.