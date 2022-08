Refuge de l'Arche : la femelle caracal, arrivée en mai, finalement nommée Zeïa

Le Refuge de l'Arche vient de faire son choix pour nommer la femelle caracal, arrivée au mois de mai à Château-Gontier-sur-Mayenne. Le félin s'appelle désormais Zeïa, "le nom d'un fleuve en Asie qui rappelle les origines de cette espèce", précise le centre qui accueille des animaux sauvages abandonnés ou saisis. La femelle a été saisie en Allemagne, où ses propriétaires l'avait fait entrer illégalement.

Un choix parmi 4 noms

Les internautes ont pu voter pour choisir un nom à cette nouvelle pensionnaire du Refuge de l'Arche. Outre Zeïa, les prénoms d'Atbara, Kasaï et Tana étaient également proposés, d'autres "fleuves et rivières d'Afrique et d'Asie". Ils avaient jusqu'au samedi 6 août pour se prononcer sur le compte Facebook du Refuge de l'Arche.