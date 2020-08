Région Paca : fin de l’épisode de pollution à l’ozone ce lundi

Il n’y a plus d’obligation à réduire sa vitesse de 20 km/h. Payer deux fois plus cher sa place de stationnement à Marseille pour les non-résidents n’est plus d’actualité, et les vélos en libre-service redeviennent payant. À compter de ce dimanche, à minuit, en effet, l’alerte pollution prend fin pour les quatre départements concernés depuis plusieurs jours par cette pollution à l’ozone : les Alpes de Haute-Provence, le Vaucluse, le Var et les Bouches-du-Rhône.

La préfecture, la Métropole d’Aix-Marseille, plusieurs représentants de communes, Météo France et Atmo Sud ont décidé de lever pour lundi la procédure d’alerte pollution à l’issue d’une réunion du comité Exp’Air qui a eu lieu ce dimanche. Si le pic de pollution n’est plus d’actualité, il est tout de même conseillé aux Provençaux et aux touristes d’éviter de prendre leur voiture, et de privilégier les transports en commun ou le vélo, par exemple, pour leurs déplacements.

Pour ce dimanche, le niveau 2 d’alerte avait été activé dans les Bouches-du-Rhône en raison de la longévité de cet épisode.