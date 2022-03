"On déplore un manque d'actions des décideurs", regrette un jeune militant amiénois pour le climat

La question climatique a occupé seulement 5% des débats présidentiels cette semaine selon plusieurs collectifs environnementaux. Ce qui pousse une partie de la jeunesse picarde à se mobiliser, ce vendredi, à Amiens. Une marche est organisée par le collectif Youth For Climate.

"Nous ne sommes pas prêt au changement climatique, près de la moitié de la population mondiale est en danger." Cri d'alerte ce matin d'Albin Croissandeau sur France Bleu Picardie. Ce lycéen amiénois est membre du collectif Youth For Climate France et organise, ce vendredi place de gare à partir de 16 heures, une marche pour le climat. Il était notre invité sur France Bleu Picardie.

"C'est la jeunesse qui doit se mobiliser. Malheureusement, on remarque qu'il y a un manque d'actions et de prise de conscience de nos décideurs, des plus vieux. On est obligé de se mobiliser", regrette Albin Croissandeau.

"Ça a commencé par un engagement personnel, dans ma vie quotidienne chez moi, pour être éco-responsable. Mais c'est au moment de la COP 26 — la 26e édition de la Conférence des parties — que je me suis vraiment lancé par ce que j'ai vu le manque de mesures. Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Et puis j'ai rejoint le collectif des Youth For Climate et on a crée un groupe à Amiens comme il n'y en avait pas jusque là", explique le jeune homme.

"Manifester, c'est le seul moyen de pression majeur que l'on ait" — Albin Croissandeau, membre des Youth For Climate Amiens

"Tant que l'on n'aura pas d'actions fortes et de mesures prises, il faudra manifester. S'il faut le faire toutes les semaines, on le fera. S'il faut marcher tous les jours, on le fera", insiste Albin Croissandeau. L'élection présidentielle arrive dans deux semaines, et "c'est totalement le climat est absent des débats. On l'a vu cette semaine, c'est 5% du temps médiatique et encore c'est un record. La semaine dernière, c'était 3%", regrette encore Albin Croissandeau. "Ça crée une distance entre les citoyens et les candidats alors que les gens ont une vraie attente sur la question climatique", termine Albin Croissandeau.