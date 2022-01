Ouverture de l’enquête publique à Avignon pour le rehaussement des digues de la Barthelasse

30 ans que le dossier est sur la table. 30 ans de confrontations entre l’association syndicale constituée d’office gestionnaire des digues et les défenseurs de l’environnement. Des années que les autorités respectives se rejettent la balle ou ferment les yeux sur ce projet. Mais avec l’ouverture de l’enquête publique sur le rehaussement des digues de la Barthelasse, les choses semblent avancer.

Reçu en mairie annexe quartier Barthelasse-Piot (Vaucluse) ce mardi, Sylvie Fournier de l'association SOS Barthelasse se dit satisfaite. «C’est la première fois qu’on est consulté. Il a fallu 30 ans pour qu’on puisse avoir accès au dossier. On a enfin le sentiment d''être écouté ».

D’autres projets sont possibles.

Il faut dire que le sujet est épineux. L'idée de rehausser les digues actuelles pour protéger l'ile et les terres agricoles qui s'y trouvent ne plait pas à tout le monde. Les défenseurs de l’environnement évoquent un projet écocide qui détruirait 4 kilomètres ripisylve, cette zone humide en bordure du Rhône où vivent des 10aine d’espèces d’animaux et de plantes. Si "SOS Barthelasse" comprend la nécessité des travaux, en revanche l’association estime que d’autres projets sont possibles.

20 centimètres d'eau suffisent à ruiner les récoltes.

Des arguments rejetés par Bernard Capeau, président de l'association syndicale constituée d'office gestionnaire des digues. Pour lui pas de doute, « le projet défendu par l’association couterait beaucoup plus cher. Par ailleurs, après les travaux seront replanté sur les flancs des digues des arbustes pour la vie des insectes et de la ripisylve. Le dessus de la digue sera enherbé et _on plantera 12 ou 14 hectares d’arbres et d’arbustes pour compenser ce qui a disparu sur la digue ».Car pour cet agriculteur, les travaux sont plus que nécessaires pour protéger les terres agricoles de l’ile. « En vivant sur la Barthelasse, on accepte les crues comme celles de 2003, en revanche, on ne peut plus supporter les petites crues de quelques heures qui ruinent les récoltes_. 20 centimètres d’eau suffisent pour anéantir toute une saison. Le limon qui se dépose sur les légumes les rends invendables » affirme le président de l’Asco.

Au terme de cette enquête un rapport sera remis aux services de l’Etat. Si la décision ne leur est pas favorable, "SOS Barthelasse" compte bien se tourner vers la justice Européenne.

Vous avez jusqu'au 9 février 2022 pour vous prononcer et consulter les documents en mairie annexe quartier Barthelasse-Piot ou en mairie annexe de l'Intra-Muros.