À Reims, bientôt une zone à faibles émissions mobilité pour améliorer la qualité de l'air

Le conseil municipal de Reims a adopté lundi 14 décembre un projet de zone à faibles émissions mobilité (ZFEm) dans le centre-ville. Les voitures les plus anciennes ne pourront plus circuler dans ce périmètre à partir de 2022.

"C'est une volonté politique". Le maire de Reims Arnaud Robinet le répète aux élus du conseil municipal lors de la dernière assemblée lundi 14 décembre. La zone à faibles émissions verra bien le jour à Reims d'ici plusieurs mois, pour améliorer la qualité de l'air.

Le principe est d'encourager la circulation des véhicules les plus propres dans un périmètre bien défini : La ZEFm s'étendrait sur le centre-ville et serait délimitée par les boulevards de la rocade interne (Lundy, Victor Hugo, Paul Doumer, Joffre...). La voie Jean Taittinger, cette partie rémoise de la traversée urbaine très fréquentée et qui appartient à l'État est également incluse dans le projet.

Zone interdite aux vignettes Crit'Air 3, 4 et 5

À partir de 2022, progressivement, les véhicules les plus vieux n'auront plus accès à ces parties de la ville. L'interdiction portera d'abord sur les véhicules "non-classés" et ceux arborant la vignette Crit'air 5. Viendront ensuite les Crit'air 4 et 3 pour 2023.

"Nous voulons communiquer avec les habitants sur cette question, confirme Laure Miller, adjointe au maire de Reims déléguée à l'écologie. On souhaite accompagner les gens en 2021. On pense aux personnes qui ont des véhicules un peu vieux, et qui n'ont pas forcément les moyens ni le temps d'aller chercher les informations pour voir les aides auxquelles qu'ils ont le droit. Des aides nationales notamment."

Une volonté affichée également par le conseiller municipal Europe Ecologie les Verts Léo Tyburce : "Si on accompagne cette stratégie d'un développement massif des transports en commun et des aménagements cyclables, si une aide spécifique est apportée aux ménages qui n'ont pas les moyens de renouveler leur voiture, alors ce sera intéressant."

Un impact sur la qualité de l'air

Les études menées avant le lancement de la ZFEm projettent un impact, une diminution des émissions liées à cette interdiction de circulation. "Une action susceptible d'améliorer la qualité de l'air" selon le rapport. "On aurait également une baisse de 74% d'habitants exposés à la pollution", complète Laure Miller.

Cette action menée par le Grand Reims et la ville de Reims n'était plus obligatoire depuis la parution du décret du 17 septembre 2020. Le gouvernement n'imposait plus à la métropole rémoise la mise en place d'une ZFEm, contrairement à d'autres agglomérations.