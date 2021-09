Reims : les véhicules les plus polluants progressivement interdits en centre-ville

ZFEm, quatre lettres auxquelles il va falloir s'habituer. ZFEm comme Zone à faibles Emissions mobilité. C'est un périmètre au sein duquel les voitures les plus polluantes seront bannies . Il s'agit bien de faire la chasse au plus vieux véhicules qui roulent en diesel ou encore aux modèles essence les plus anciens. Plusieurs zones existent déjà à Paris, Lyon, Grenoble, de nouvelles sont en train d'être installées à Marseille, Strasbourg, Nice et donc Reims, les villes et agglomérations jugées les plus polluées. C'est la loi Climat qui organise la mise en place des ZFE et permet ainsi aux villes et agglomérations de prendre des mesures restrictives.

la chasse aux véhicules les plus polluants

A Reims la ZFEm comprend l'hyper centre-ville, délimité par les grands boulevards, Lundy, Paix, Pasteur ou encore Roederer et Joffre. La traversée urbaine en fait partie également.

Périmètre de la ZFEM - Ville de Reims

Les vignettes obligatoires

Chaque véhicule devra donc arborer sur le pare-brise, une vignette qui indique de 1 à 5 sa classe environnementale. 5 étant la plus mauvaise des classifications. Dès le 1er janvier prochain, les vignettes 5 seront d'ailleurs bannies du centre-ville de Reims.

Vignettes concernées par la ZFEM - Ville de Reims

Où se les procurer?

Sur le site internet du ministère de l'environnement au prix de 3,11 euros, auxquels s'ajoutent les frais d'affranchissement, pour un montant total de 3,67 euros. La vignette a la même durée de vie que la voiture (hormis les conversions avec boitier éthanol qui pourront rouler).

Des informations à retrouver aussi sur le site de la ville de Reims.