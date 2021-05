Reims : un deuxième frigo solidaire inauguré, pour limiter le gaspillage alimentaire

Le nouveau frigo solidaire de l'avenue de Laon a été inauguré jeudi 20 mai. L'occasion pour les habitants et les commerçants du quartier de donner les aliments qu'ils ne mangent pas aux plus démunis, en évitant le gaspillage alimentaire.

Antoine et Marie sont étudiants à Sciences Po Reims et à l'origine du projet de ce frigo solidaire avenue de Laon.

C'est devant la fromagerie Brice Délice qu'est installé le deuxième frigo solidaire de Reims, au 63 avenue de Laon. Le fonctionnement est simple : chacun, habitant ou commerçant, peut venir déposer des produits non consommés ou qui seront bientôt périmés, afin de ne pas les jeter et que d'autres en bénéficient.

Brice Debray, gérant de la fromagerie Brice Délice, est responsable du frigo solidaire. © Radio France - Marie Martirossian

Cette initiative, portée par l'association Saint-Vincent-de-Paul en partenariat avec des étudiants de Sciences Po Reims, a séduit Brice Debray, le gérant de la fromagerie Brice Délice : "J'ai tout de suite dit oui à ce projet, ça me permet de ne pas jeter mes produits invendus et si ça peut servir aux gens, tant mieux !" C'est lui qui va s'occuper de sortir et de rentrer le frigo dans sa boutique, tous les jours.

Un geste écolo et solidaire

Dans le frigo solidaire ce matin, des fromages de chèvre, des fruits, des légumes, ou encore des sandwichs préparés. Ce contenu est accessible à tous, étudiants, retraités, personnes sans domicile fixe. "Tout le monde peut venir mais l'idée, c'est quand même que les personnes les plus démunies viennent se servir en priorité", concède Antoine, 20 ans, étudiant à Sciences Po Reims.

Le frigo solidaire de l'avenue de Laon vient d'être inauguré. © Radio France - Marie Martirossian

Avec Marie, 20 ans, ils sont tous les deux étudiants à l'origine de ce projet. "On est ravi d'avoir pu le mener jusqu'au bout, avec l'aide des étudiants des années précédentes, confie Marie, c'est un beau projet, à la fois écologique et solidaire, ça nous correspond bien."

Les étudiants espèrent pouvoir pousser le projet encore plus loin, avec l'installation d'un troisième frigo solidaire l'année prochaine.

