Réintroduction de l'ours dans les Pyrénées : Corinne Lepage fait son mea culpa sur France Bleu Occitanie

Trois jours après la découverte d'un ours tué par balles à Ustou en Ariège, Corinne Lepage était sur France Bleu Occitanie. Celle qui fut la première ministre de l'Environnement à réintroduire l'ours dans les Pyrénées en 96 reconnait des erreurs et plaide pour le remplacement de cet ours.

Corinne Lepage, la première ministre de l'Environnement à avoir réintroduit l'ours dans les Pyrénées en 96, était l'invitée de France Bleu Occitanie ce vendredi matin. Elle a réagi à la découverte d'un ours tué par balles ce mardi à Ustou en Ariège. 25 ans plus tard, elle reconnait les torts faits aux éleveurs et aux troupeaux.

Le problème de la cohabitation de l'ours avec l'homme n'a jamais été réglé reconnait Corinne Lepage. "J'en suis co-responsable, quand quelque chose ne marche pas c'est pas la peine de dire c'est la faute de l'autre, ce sont des torts partagés", dit l'ancienne ministre de l'Environnement. Elle dit comprendre la détresse des éleveurs qui voient leurs troupeaux régulièrement attaqués par l'ours : "ils sont dans des situations économiques extrêmement difficiles [...] je comprends que la perte des brebis soit absolument insupportable".

Malgré ça, Corinne Lepage reste attachée à la présence de l'ours dans les Pyrénées : " La biodiversité est devenue un sujet majeur, probablement beaucoup plus aujourd'hui qu'en 1996. C'est un sujet d'une importance équivalente à celle du climat, la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées n'est jamais que le fait d'essayer de reconstruire une biodiversité qui existait et qui n'existe plus".

Corinne Lepage pour le remplacement de cet ours

Faut-il remplacer l'ours tué cette semaine dans les Pyrénées ? "Je dirais que oui", répond dans un premier temps Corinne Lepage avant d'ajouter : "Il faut du courage politique pour le faire et ça ne peut pas se faire sans qu'il y ait une concertation au préalable. Je serais aujourd'hui ministre de l'Environnement, j'engagerais sans tarder une négociation avec les parties prenantes pour voir comment on peut faire".

En janvier dernier, le président de la République s'est engagé à ne pas réintroduire d'ours dans les Pyrénées. En juin 2019, le gouvernement avait déjà indiqué qu'il n'y aurait pas de nouvelle réintroduction d'ours dans les Pyrénées "sauf en cas de mortalité, notamment liée à une cause anthropique". Voici la subtilité qui n'en est pas une.