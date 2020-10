Réintroduction des néonicotinoïdes : "une régression" selon Jean-Marc Bonmatin, chercheur au CNRS d'Orléans

Le retour temporaire des néonicotinoïdes est soumis au vote solennel ce mardi à l'Assemblée Nationale. Cet insecticide utilisé pour enrober les graines de betteraves est interdit depuis 2018, notamment à cause de sa toxicité pour les abeilles. Mais cette année, les producteurs de betterave ont subi de lourdes pertes en raison de la prolifération d’un puceron vecteur de maladies.

Le vote de cette dérogation, qui permettait aux betteraviers de réutiliser pendant trois ans les graines de betteraves enrobées. Un véritable soulagement pour les producteurs, notamment en région Centre-Val de Loire.

une "régression" pour Jean-Marc Bonmatin, chercheur au CNRS d'Orléans qui lutte contre la réintroduction des néonicotinoïdes. "Nous les scientifiques sommes très réservés", explique-t-il. "Nous avons peur que cette autorisation ne s'accompagne d'une réintroduction plus générale et plus longue dans le temps que ce qui est envisagé."

C'est reculer pour mieux sauter

Sauver la filière betteravière ne passe pas, pour le chercheur, par la réintroduction de ces pesticides controversés. "Les néonicotinoïdes ont fait l'objet de suspensions ou d'interdictions depuis longtemps déjà", souligne le docteur au CNRS. "Chaque fois, les filières, que ce soit les producteurs de tournesol, de colza ou de maïs, avaient crié à la mort de leur agriculture, mais ça fait 20 ans que les rendements sont les mêmes sans les neonicotinoïdes."

"La nature n'aura eu que trois mois pour se remettre après 25 ans de pollution intensive", dénonce le chercheur qui voit en ce projet de loi une décision économique prise "à court terme" en "oubliant les impacts environnementaux à long terme".

"C'est reculer pour mieux sauter", estime le scientifique qui pointe du doigt une utilisation "préventive et systématique" de ces pesticides. "C'est comme si on prenait des antibiotiques entre le mois d'octobre et d'avril pour éviter d'attraper une angine", illustre-t-il. Une méthode qui "favorise la résistance des ravageurs, comme les pucerons".