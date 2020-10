Relaxe prononcée dans le Gers pour des décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron

Deux femmes et trois hommes étaient jugés le 13 octobre dernier au tribunal correctionnel d’Auch pour avoir décroché trois portraits présidentiels les 8 juin et 16 juillet 2019. Ces membres du le collectif Action Non Violente (ANV) COP 21 Auch ont enlevé les portraits d'Emmanuel Macron dans les dans les mairies de Castelnau-Barbarens, Barran et Saint-Jean-le-Comtal, trois petites communes près d'Auch de 400 à 650 habitants. Le tribunal les a relaxés, ce 27 octobre.

Liberté d'expression

L'action avait été organisée dans le cadre d'une campagne nationale qui visait à alerter l’opinion publique sur les manquements de la politique sociale et climatique du gouvernement. Poursuivis pour vol en réunion, ces cinq activistes encouraient cinq ans de prison et 75.000 euros d’amende pour cette action non-violente. C'est la première fois lors d’un procès pour décrochage de portrait présidentiel que la justice retient la liberté d’expression comme motif légitime de relaxe des prévenus.

En tout, une trentaine de procès de décrocheurs ont eu lieu et vont avoir lieu en France.