Remplacement de l'ours tué dans les Pyrénées : "Ce serait très mal venu", dit la présidente de l'Ariège

Deux jours après la découverte d'un ours brun tué par balles à Ustou dans les Pyrénées, la question du remplacement du plantigrade - espèce protégée - se pose déjà. Elle doit avoir lieu répondent en cœur les défenseurs de l'animal, la présidente du conseil départemental de l'Ariège rappelle qu'Emmanuel Macron s'est engagé à ne pas réintroduire d'ours dans les Pyrénées.

"Condamner ça n'est pas mon métier"

Il y a un an tout juste, Christine Téqui lançait un cri du cœur sur France Bleu Occitanie. Celle qui était alors encore maire de Seix réclamait des mesures concrètes à Emmanuel Macron suite à la mésaventure d'un randonneur poursuivi par une ourse près de son village. Un an plus tard, Christine Téqui réagit à l'abattage d'un ours par l'homme. "Condamner ça n'est pas mon métier. La mort de l'ours n'est pas une bonne nouvelle, on connait le cadre législatif qui s'applique à une espèce protégée mais on sait aussi combien cette cohabitation a été imposée". L'élue attachée au pastoralisme en appelle à la responsabilité de l'Etat.

Contre la réintroduction

En janvier dernier, le président de la République s'est engagé à ne pas réintroduire d'ours dans les Pyrénées. En juin 2019, le gouvernement avait déjà indiqué qu'il n'y aurait pas de nouvelle réintroduction d'ours dans les Pyrénées "sauf en cas de mortalité, notamment liée à une cause anthropique". Voici la subtilité qui n'en est pas une.

" Je pense qu'il faut arrêter avec une vision un peu romantique de la réintroduction en pensant que cette cohabitation peut avoir lieu" — Christine Téqui

Christine Téqui considère qu'une réintroduction serait "très mal venue" sur un territoire comme le sien."En 2019, 1.200 brebis sont parties au tapis, c'est pas anodin, c'est un gros troupeau. Je pense qu'il faut arrêter avec une vision un peu romantique de la réintroduction en pensant que cette cohabitation peut avoir lieu. On voit bien toute la difficulté qu'il y a depuis des années à maintenir une cohabitation imposée avec une activité de montagne et de pastoralisme", dit Christine Téqui.

Elle rappelle qu'il y a une "réintroduction tout à fait naturelle puisqu'il y a des naissances d'ours assez nombreuses sur le territoire. On voit passer des ourses avec entre deux et trois oursons", assure-t'elle.

Elle demande à l'Etat de ne pas "laisser pourrir le dossier"

Au début du mois, les ministères de la Transition Ecologique et de l'Agriculture ont annoncé une nouvelle enveloppe de 500.000 euros pour favoriser la cohabitation de l'ours avec les activités de pastoralisme dans les Pyrénées. Pour Christine Téqui il faut surtout "se repencher sur ce dossier et trouver des solutions concrètes et ne pas laisser pourrir le dossier".